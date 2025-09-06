НЕОДОЛИВ КОЛАЧ СО Ф’СТАЦИ: Освежителен десерт совршен за овој период, ќе бидете воодушевени

0 SHARES Сподели Твитни

Ќе ви треба:

100 г несолени ф’стаци150 г шеќер во прав150 г брашно100 г растопен путер3 свежи јајца1 пакетче квасец1 лажичка екстракт од ванила50 мл млеко1 прстофат сол

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 180 степени. Во сад, изматете ги јајцата со шеќерот додека не се добие пена. Потоа додадете го растопениот путер и мешајте додека сè не се соедини. Измешајте ф’стаци, брашно, квасец, екстракт од ванила и млеко. Добро измешајте додека не добиете мазно и кремасто тесто. Истурете ја смесата во калап обложен со хартија за печење. Печете го колачот 40-45 минути во рерна загреана на 180 степени.

Пронајдете не на следниве мрежи: