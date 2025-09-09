Неочекуваната промена на кожата е поврзана со срцеви заболувања

0 SHARES Сподели Твитни

На прв поглед, може да изгледа дека здравјето на кожата и срцето имаат малку заедничко. Сепак, лекарите предупредуваат дека кожата, како најголем орган, може да ја одрази состојбата на целото тело.„Вашата кожа е најголемиот орган во телото и е одраз на вашето системско здравје“, објаснува кардиологот д-р Карупија Аруначалам за Parade.Затоа одредени промени на кожата можат да бидат предупредување за ризик од срцеви заболувања.Една од овие промени се нарекува ксантоми – жолтеникави или портокалови испакнатини на кожата. Тие можат да бидат знак за висок холестерол, а познато е дека покачените нивоа на холестерол значително го зголемуваат ризикот од срцеви заболувања.„Високиот холестерол, или високите нивоа на LDL (лош холестерол) и триглицериди, директно го зголемуваат ризикот од срцеви заболувања бидејќи предизвикуваат насобирање на масни наслаги на ѕидовите на артериите, што се нарекува атеросклероза“, објаснува дерматологот д-р Анџела Мур. Ова стеснување и стврднување на артериите го намалува протокот на крв и го зголемува ризикот од срцев удар и мозочен удар.Запирањето и лекувањето на високиот холестерол може да спречи појава на нови ксантоми и да ги намали постојнитеКсантомите можат да се појават на различни делови од телото, а најчестата форма е ксантелазма – наслаги околу очните капаци кои можат да бидат безопасни или знак на висок холестерол.Исто така, постојат еруптивни, туберозни и тетивни ксантоми, а можат да се појават на лактите, дланките, зглобовите, тетивите, рацете или стапалата. „Ксантомите се поврзани со фамилијарна хиперлипидемија, и како резултат на тоа, може да се развијат коронарна срцева болест, атеросклеротична болест, мозочен удар или хронични чиреви на нозете“, предупредува д-р Аруначалам.Лекарите нагласуваат дека запирањето и лекувањето на високиот холестерол е клучно бидејќи може да спречи појава на нови ксантоми и да ги намали постојните. „Навремената дијагноза помага да се спречат компликации поврзани со високиот холестерол“, додава д-р Аруначалам.Д-р Мур истакнува дека промените во животниот стил, како што се 150 минути умерено вежбање неделно и консумирање храна што го намалува холестеролот – од овес и лосос до темно чоколадо, маслиново масло и зелен чај – можат да имаат значителен ефект.Покрај ксантомите, други промени на кожата, како што се синкаста промена на прстите или црвени дамки на дланките, исто така можат да укажуваат на проблеми со срцето. „Доколку не сте сигурни за постојана промена на кожата, важно е да се консултирате со лекар или дерматолог“, заклучува д-р Мур.

Пронајдете не на следниве мрежи: