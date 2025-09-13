Неочекувани виновници за вишокот килограми: Кои се изненадувачките причини зошто се дебелеете?

0 SHARES Сподели Твитни

Ако сте почнале да внесувате повеќе калории од вообичаеното или сте ја намалиле физичката активност, не треба да бидете изненадени ако бројките на вагата се зголемат.Сепак, што ако правите сè исто како и секогаш, а вашата тежина сè уште се зголемува? Време е малку подлабоко да истражите што друго може да се случува со вашето тело.СтресКога животните барања стануваат премногу интензивни, нашите тела влегуваат во режим на преживување. Се лачи кортизол, хормонот на стресот, што предизвикува зголемување на апетитот.Секако, во време на стрес може да посегнеме и по висококалорична храна за утеха. Оваа комбинација е совршена почва за зголемување на телесната тежина.Недостаток на сонПостојат два проблема поврзани со спиењето и зголемувањето на телесната тежина. Прво, ако сте будни доцна, поголема е веројатноста да грицкате доцна навечер, што значи повеќе калории.Друга причина е она што се случува во вашето тело кога сте лишени од сон. Промените во нивото на хормоните го зголемуваат гладот ​​и апетитот, а исто така предизвикуваат да не се чувствувате сити по јадење.АнтидепресивиНесакан несакан ефект на некои антидепресиви е зголемувањето на телесната тежина. Разговарајте со вашиот лекар за промени во вашиот план за лекување ако мислите дека вашиот антидепресив предизвикува зголемување на телесната тежина.Сепак, никогаш не престанувајте да ги земате или да ги менувате лековите сами. Имајте на ум дека некои луѓе доживуваат зголемување на телесната тежина по започнувањето на третманот едноставно затоа што се чувствуваат подобро, што доведува до подобар апетит. Исто така, самата депресија може да предизвика промени во тежината.Лекови кои можат да предизвикаат зголемување на телесната тежинаНеколку други лекови што се издаваат на рецепт се поврзани со зголемување на телесната тежина. Листата вклучува антипсихотици (кои се користат за лекување на нарушувања како што се шизофренија и биполарно растројство), заедно со лекови за лекување на мигрена, напади, висок крвен притисок и дијабетес.МенопаузаПовеќето жени добиваат на тежина за време на менопаузата. Причините се намалување на нивото на естроген и прогестерон, забавување на метаболизмот и помалку мускулна маса.Генетиката, недостатокот на сон и седечкиот начин на живот исто така придонесуваат за зголемување на телесната тежина, при што мастите се акумулираат околу половината повеќе отколку околу колковите и бутовите.Синдром на полицистични јајници (PCOS)Синдромот на полицистични јајници (PCOS) е чест хормонален проблем кај жени во репродуктивна возраст. Повеќето жени со PCOS развиваат многу мали цисти на јајниците. Состојбата предизвикува хормонален дисбаланс што влијае на менструалниот циклус на жената и може да доведе до прекумерна влакнавост на телото и акни.Жените со оваа состојба се отпорни на инсулин (хормон кој го контролира шеќерот во крвта), што може да предизвика зголемување на телесната тежина. Тежината обично се акумулира околу стомакот, што ги изложува овие жени на поголем ризик од срцеви заболувања.Престанок со пушењеПрестанувањето со пушење е едно од најдобрите нешта што можете да ги направите за вашето здравје. Кога ќе престанете, може да се здебелите, но можеби помалку отколку што мислите. Во просек, луѓето кои се откажуваат од пушење добиваат помалку од 5 килограми. Треба да престанете да чувствувате глад по неколку недели, што ќе ви го олесни губењето на тежината што ќе ја добиете.

