Неочекувани фактори кои ВЛИЈААТ ПОГУБНО на неговото либидо

Постои општоприфатено верување дека мажите се подготвени за секс во кое било време од денот или ноќта. Но, тоа едноставно не е вистина.

Многу фактори влијаат на желбата и потенцијата на мажот, вклучувајќи ги и овие (не)очекувани ситуации што би можеле да предизвикаат неговото расположение во спалната соба да „забави“.

Тенки ѕидови

Ако го делите вашиот животен простор со други луѓе, а ѕидовите не обезбедуваат многу звучна изолација, можеби сексот не е најпаметната идеја. Нова студија објавена во Journal of Sexual Medicine покажа дека мажот може да ја изгуби ерекцијата ако нема доволно приватност за да им се додвори на своите партнерки.

Ставање кондом

Докажано е дека мажите можат да ја изгубат ерекцијата кога ставаат кондом или кога тоа се споменува во спалната соба. Новите истражувања покажуваат дека ова се должи на паузата во сексуалниот чин (за време на која треба да се стави кондомот), а не на самата „навлака“. Наместо да го фрлате овој контрацептивен лек што штити од бременост и сексуално преносливи болести, вклучете се во процесот на негово ставање.

Предвремена ејакулација

Клиниката Мајо проценува дека еден од тројца мажи страда од предвремена ејакулација, што значи дека кулминираат по само една или две минути секс. Овој факт сигурно ќе влијае на состојбата на умот на мажот и неговата подготвеност во спалната соба.

Нездрави навики

Неможноста за постигнување и одржување на ерекција може да биде под влијание на голем број нездрави навики – од пушење цигари и прекумерна консумација на алкохол, до консумација на масна храна и нередовно вежбање. Сексуалниот неуспех треба да биде само една од причините зошто мажите треба да почнат да усвојуваат поздрав начин на живот.

Стрес

Без разлика дали се бори да се искачи на корпоративната скала, дали бара работа или се обидува да ја одржи моменталната ситуација на работа – стресот би можел да ја „убие“ неговата желба за секс. Губењето на ерекцијата за време на пенетрацијата е исто така многу чест сценарио за мажите кои живеат под висок стрес.

Порнографски ефект

Многу луѓе гледаат порнографски филмови пред или за време на сексот за да ја зачинат ситуацијата во спалната соба. Но, постои и термин за прекумерно гледање вакви филмови – порнографски ефект, кој се однесува на феноменот на неможноста на една личност да реагира на сексуални стимули во реалниот живот. Бренди Енглер, авторка на книгата „Мажи на мојот кауч“, тврди дека луѓето со овој проблем живеат во филмска илузија и затоа не можат да функционираат во реалниот живот на соодветен начин.

Слаби карлични мускули

Исто како што жените треба да практикуваат Кегелови вежби за да го подобрат својот сексуален живот, мажите треба да ја зајакнат и карлицата. Европското здружение на уролози тврди дека слабите карлични мускули кај мажите се виновни за предвремената ејакулација и проблемите со ерекцијата.

