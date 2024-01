НЕОЧЕКУВАН ПОТЕГ НА ШАМПИОНКАТА НА АВСТРАЛИЈА ОПЕН ! Сабаленка предизвика ‘НЕВРЕМЕ’ во Мелбурн! Она што му го прави на својот тренер ги ШОКИРА сите!

0 SHARES Сподели Твитни

Арина Сабаленка го воодушеви тенискиот свет со одлично одиграниот турнир во Мелбурн и без загубен сет стигна до титулата на Австралија опен . Сепак, еден бизарен ритуал на белорусинката скокна во прв план, уште пред резултатите.

Имено, Сабаленка пред секој натпревар во Мелбурн направи необичен потег – му се потпишува на главата на својот тренер Џејсон Стејси .

Aryna Sabalenka is continuing the trend of signing her fitness trainer, Jason Stacy’s head before every match at the #AusOpen 🤣✍️ pic.twitter.com/vHSvPm8eij— Eurosport (@eurosport) January 27, 2024

На прашањето на новинарката зошто го прави тоа, таа истакна дека тоа е „нивна работа“.



