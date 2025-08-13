Непопуларниот трик за родителство на принцезата Дајана! Ќе се изненадите како го смирила непослушниот Вилијам 

0 SHARES Сподели Твитни

Како и сите малечки, принцот Вилијам може да биде доста палав на фризерската фотелја, поради што принцезата Дајана мораше да направи договор со него што сите родители можат да го искористат.Принцезата Дајана , меѓу другото, беше позната по своите фризури кога станува збор за стил, а нејзиниот личен фризер и пријател Ричард Далтон стоеше зад нив со години, пишува ОК! Тој со години се грижел за косата на поранешната принцеза од Велс, а интересно е што таа го запознала како тинејџерка, кога го посетувала трговскиот центар со нејзината мајка. Откако се омажила за тогашниот принц Чарлс, Далтон станала нејзин фризер и ѝ ја правел косата секој ден десет години.Малку е познато дека децата на Дијана, кои Далтон исто така ги негувал, исто така имале корист од нејзиниот тим. Како што еднаш открил дека принцот Вилијам , идниот крал на Велика Британија, не бил љубител на шишање, како што, на крајот на краиштата, не биле ниту многу деца.Принцот Вилијам не сакал да се шишаКако што фризерот изјави за „Пипл“, имал проблеми да го натера малиот принц да седи мирно за време на шишањето , а Дијана користела „поткуп“, ветувајќи му дека ќе може да гледа телевизија подолго ако соработува. Тие станале блиски пријателки за време на нивната десетгодишна соработка бидејќи „секоја жена ѝ се доверува на својата фризерка и таа не била поинаква“. Сепак, тајните на принцезата од Велс биле поголеми од оние што му ги откривале „обичните“ жени.– Чувањето толку големи тајни понекогаш ме правеше да се чувствувам лошо . Мојата работа беше да ја слушам, да ѝ помогнам да се чувствува убаво и самоуверено и да внесам малку реалност во нејзиниот свет – рече Ричард.

