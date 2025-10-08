Неправилности во кујните во градинките и училиштата: Уништени над 80 кг храна и изречени казни

0 SHARES Сподели Твитни

Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе 91 инспекција на кујни во градинки и 23 вонредни инспекции на училишни кујни. Поради утврдените неправилности, издадени се решенија за нивно подобрување.Во две градинки, хигиената во кујните не била задоволителна, додека една градинка не вршела задолжителни здравствени прегледи на персоналот вработен во кујните. На три градинки им биле изречени казни, а поради несоодветни услови биле уништени 24 килограми храна.Од извршените инспекциски надзори во училиштата, во една училишна кујна е утврдена незадоволителна состојба. Во две кујни е пронајдено протекување. Поради неточно декларирање, уништени се 59 килограми храна. Агенцијата за ветеринарство издаде пет решенија за подобрување на неправилностите.

