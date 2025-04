Неправилно управување со возило без возачка дозвола

0 SHARES Сподели Твитни

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство во Скопје поднесе обвинителен акт против 50-годишен жител на Скопје за предизвикување општа опасност според член 288, став 4 во врска со став 1 од Кривичниот законик. Преку постапката, обвинителот собрал докази кои укажуваат дека обвинетиот, од 04.11.2022 до 30.01.2025 година, со своите дејствија создал ситуација која би можела да загрози животи и тела на луѓето. Тие сведочат дека беше свесен за можните штетни последици, но сепак негледал сериозноста на своите постапки. Тој на својот син постојано му дозволувал да управува со автомобил, марка „Пежо 207“, иако знаел дека неговиот син нема право на тоа бидејќи не поседува возачка дозвола и повеќепати прекршувал сообраќајни правила. Во ноември 2022 година, синот имал сообраќајна несреќа со полесни последици, а во текот на 2023 и 2024 година сторил 11 сообраќајни прекршоци, вклучувајќи возење без дозвола, под дејство на алкохол и непочитување на сообраќајната сигнализација. На 29.01.2025 година, син му бил вмешан во несреќа со смртни последици, потврдуваат од Обвинителството.

