„НЕРШЕНИ“ ПРИЧИНИ ИЛИ САМОУБИСТВО?! Нелогичностите фрлаат сомнеж врз официјалната верзија на СМРТТА НА ЕПШТАЈН, а зборовите на неговиот брат дополнително ја подгреваат мистеријата

Бројни детали се уште не се разјаснети, а доказите останаа необјавени и покрај постојаното барање за транспарентност,

И покрај тоа што беше постојано следен затвореник во САД, Џефри Епштајн беше пронајден мртов во федерален затвор во Метрополитен поправниот центар во Њујорк на 10 август 2019 година.

Финансиерот, кој го чекаше судењето по обвинение за сексуална трговија со малолетни девојчиња, беше пронајден во својата ќелија нешто по 6:30 часот, како со портокалов чаршаф се обесил на креветот на спрат во ќелијата.

Во текот на претходната ноќ, камерите во Единицата за обезбедување, каде што беше затворен Епштајн, не снимаа, затворските чувари спиеја, а Епштајн остана без другар во ќелијата, и покрај директните наредби на психолозите од затворот.

Тогашниот јавен обвинител Бил Бар подоцна ја нарече ситуацијата „совршена бура од грешки“.

Во рок од една недела, лекарот пресуди дека смртта е самоубиство, што значи дека не била потребна дополнителна истрага. На крајот, Министерството за правда изготви извештај од 128 страници во кој се заклучува дека затворскиот персонал направил грешки и ги обвини „долгорочните оперативни предизвици“ за смртта на Епштајн.

Сепак, некои постојано ја оспоруваат официјалната верзија на настаните, вклучувајќи го и братот на Епштајн, Марк (69), кој води кампања за објавување на повеќе информации, вклучително и видео од блокот.

Jeffrey Epstein’s brother Mark Epstein says his brother was murdered by the federal government and he believes his brothers death was orchestrated by one of his powerful contacts whilst notably knowing Trump was a crook #EpsteinClientList #EpsteinIsland #EpsteinDocuments pic.twitter.com/Pfmoh0138c— Chico 🇻🇪 (@YahuudOut) January 10, 2024

– Само сакам да ги утврдам фактите, но кога ќе ги земеме предвид достапните факти, имаме повеќе прашања . Изгледа немаше истрага откако беше одлучено дека се работи за самоубиство, не видоа причина да копаат подлабоко. Изгледа како прикривање. Зошто не можам да го најдам неговиот извештај за предболничка нега? – изјави инвеститорот за „Њујорк пост“.

Подолу, во светлината на новите информации за неговата мрежа за трговија со луѓе, ги наведуваме јавно достапните информации за смртта на Епштајн, како и наодите од четиригодишната истрага на Марк.

Обдукција

На обдукцијата на Епштајн присуствуваа двајца лекари, д-р Кристин Роман и д-р Мајкл Баден, кои Марк ги испрати да ја надгледуваат процедурата.

Тие се согласија да наведат дека причината за смртта е „нерешена“, истакнувајќи дека е потребна дополнителна истрага.

Тоа беше сменето една недела подоцна од главниот лекарски преглед во Њујорк, Барбара Самсон, која го оцени како самоубиство.

Самсон рече дека видела „дополнителни докази“, но не кажа што сакала да каже.

Др . _ за време на убиство“.

– Не сум видел 50 години ова да се случи во случај на самоубиство со бесење – додаде Баден.

Покрај тоа, не беа направени фотографии од положбата на телото на Епштајн кога беше пронајдено, за што повеќе лекари се согласија дека е клучен доказ за утврдување на точниот начин на смрт.

Фотографиите од обдукцијата покажуваат дека трагите на грлото на Епштајн биле видливи од средината до долниот дел на вратот и биле рамни наместо подигнати и насочени на страната и задниот дел на грлото на начин поконзистентен со бесењето.

ќелијата на Епштајн

Истрагата на Министерството за правда за смртта на Епштајн вели дека тој бил пронајден како виси од горниот кревет во речиси седечка положба, со долниот дел од два до четири сантиметри од подот и со нозете испружени пред него.

Jeffrey Epstein’s brother Mark Epstein reveals that his brother was “murdered” by the deep state.”The damage to Jeffrey’s neck area was consistent with a death by strangulation.””It’s terrifying to think that the government could kill you in prison.” pic.twitter.com/OjetmuU2Ih— Wall Street Cartel (@wallstreetcrtl) January 5, 2024

Тоа значи дека поголемиот дел од неговата телесна тежина висеше на јамка околу вратот.

Чуварот кој го пронашол Мајкл Томас исто така тврдел дека го искинал или исекол чаршафот, а потоа почнал да врши притисок на градите додека не пристигнале затворските лекари.

Во ќелијата се пронајдени две јамки , според програмата на CBS „60 минути“.

Јамката земена во доказ не била онаа што ја скинал или пресекол затворскиот чувар.

Доставената и фотографирана јамка беше цело парче ткаенина со обрабени рабови и без дамки или течност, и покрај тоа што наводно била околу вратот на Епштајн кога тој починал.

Фотографиите од ќелијата на Епштајн го покажуваат неговиот уред против ‘рчење – за кој Марк посочува дека има електричен кабел што би бил полесен за користење за закачување отколку чаршаф.

Не беа интервјуирани итни медицински техничари кои беа на лице место , што е стандарден протокол во вакви случаи.

Особено во случаите од висок профил, полицијата ги интервјуира службите за итна медицинска помош и болничкиот персонал, но во овој случај немаше никој. Дополнително, извештајот за претхоспиталната нега на Епштајн „не можеше да се најде“, според болничкиот персонал.

Обдукцијата покажа дека Епштајн бил мртов најмалку два часа пред да биде пронајден , а можно е да не бил пронајден дури шест часа.

После сето тоа, и покрај тоа што беше констатирана смрт, тој беше однесен во болница и ставен на носилки.

Tucker Carlson releases a footage of Jeffrey Epstein’s brother Mark Epstein trying to get a copy of Epstein’s prehospital care report from the night he was killed. #EpsteinClientList #Epstein #EpsteinIsland pic.twitter.com/giHj2ypuZR— Eccentric Verse (@EccentricVerse) January 5, 2024

Дополнително, повикот до 911 од затворот и неговата содржина никогаш не биле објавени.

Затвореници и докази

Додека Епштајн беше во затвор на 23 јули, чуварите беа повикани во ќелијата што ја делеше со поранешниот полицаец, осуден за убиство на четири лица, Николас Тартаљоне, за инцидент во кој се здоби со повреди на вратот.

По инцидентот, Епштајн им кажал на затворскиот персонал дека бил нападнат од неговата ќелија . Тој подоцна рече дека „не се сеќава“ како ги добил повредите и одби да коментира повеќе.

Седум дена по инцидентот, одделот за психологија во затворот рече дека Епштајн мора постојано да има колега во ќелија и дека треба да биде под надзор.

Нему му беше доделен нов цимер, Ефраин „Стоун“ Рејес , но тој беше префрлен во друг објект помалку од 24 часа пред смртта на Епштајн.

Maybe Alec Baldwin will be lucky enough to share a cell with Michael Avenatti.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 19, 2023

Рејс му кажал на своето семејство дека Епштајн изгледа „депресивно“ и дека „не сака повеќе да живее“, според Њујорк Дејли Њуз, кој цитираше друг затвореник дека Епштајн рекол дека ќе се убие затоа што владата Се обидува да го убие.

Видео снимките кои би можеле да послужат како доказ, а кои биле направени ноќта на смртта на Епштајн, биле „ограничени“ .

Според истрагата на Министерството за правда, „видео доказите снимени на 9 и 10 август за областа каде што бил сместен Епштајн биле достапни само од една затворска безбедносна камера поради дефект на системот за дигитални видео рекордери во Њујорк“.

Сепак, исто така се истакнува дека помеѓу 22.40 часот на 9 август и околу 6.30 часот на 10 август, никој не бил виден како влегува во нивото на ќелијата на Епштајн од заедничката област.

И покрај барањето од Законот за слобода на информации, снимката од камерата, особено онаа на која се гледа отстранувањето на телото на Епштајн, никогаш не е објавена.

Чувари за спиење

Затворските чувари Това Ноел и Мајкл Томас беа стационирани на четири или пет метри од ќелијата на Епштајн.

Меѓутоа, на 9 август, ноќта кога Епштајн починал, тие заспале и воопшто не ги проверувале затворениците во тоа одделение.

Тие подоцна признаа дека фалсификувале записи во кои пишувало дека извршиле проверки.

И двајцата беа обвинети за небрежност, но постигнаа договор за признавање на вината во замена за признавање на вината и соработка со федералната истрага за смртта на Епштајн, обвиненијата беа отфрлени.

Ниту еден од нив никогаш јавно не зборувал за Епштајн или за тоа што се случило таа вечер .

Во обвинението против полицајците се споменува и присуството на уште двајца затворски чувари „Офицер-1“ и „Офицер-2“, кои исто така биле на должност барем во дел од смената и требало да го придружуваат Ноел во неговите кругови. Нивниот идентитет до денес не е објавен.

Марк вели дека не сака и не може да добие ништо од смртта на неговиот брат, дека не бил дел од неговата волја и дека имал легални трошоци и морал да троши пари за да го заштити своето семејство од 2019 година.

– Имаа сослушување неколку дена по неговата смрт за да се жалат на ограничувањата за кауција…зошто Џефри би се самоубил неколку дена пред тоа рочиште? Затоа што ако добие кауција, тој ќе биде надвор од затвор, чекајќи судење во неговата куќа со наножица“, изјави Марк на истражувачкиот новинар Деклан Хил во неговиот подкаст „Crimewaves“.

– Тогаш зошто да се убиеш? Ако повторно беше одбиена кауцијата, тогаш ќе го разберам тоа. Верувај ми, ќе беше полесно ако патолозите излегоа и рекоа: „Изгледа како самоубиство“ – тогаш би можел да го оставам целиот овој проблем зад мене – заклучил тој.



