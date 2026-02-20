„Несериозни се тврдењата дека системот Сејф Сити ќе казнува само Албанци“, вели Тошковски

Околу преставките пред Уставен суд за системот „Безбеден Град“, Панче Тошковски во студиото на ТВ21 во емисијата „Клик Плус“, коментираше дека истите се несериозни, и дека се сака да се направи систем кој ќе биде еднаков за сите и ќе донесе само бенефит за сите граѓани.

„Ги гледав аргументите на подносителите на предмети за Сејф Сити пред Уставниот суд, и од правен аспект мислам дека се тотално неиздржани. Еден од аргументите беше дека ќе се казнувале само Албанци, а не Македонци. Не знам само од каде им текнуваат тезите. Несериозно е кажувањето. Или дека ќе се казнувале само Македонци, немало да казнуваат Албанци. А, бе луѓе… Прашањето е сакаме да направиме нешто добро за државата или не сакаме. Еве, нека отиде било кој политичар во голем град и ќе види дека има систем, и дека истиот важи за сите подеднакво“, рече Тошковски.