Несреќа во Полска при тркачки настан резултира со повредени.

Денес во Полска, автомобил влета во публика за време на трка, при што неколку лица се повредени. Возачот, на 27-годишна возраст, изгубил контрола над своето возило веднаш по почетокот на трката, според извештајот на ТВН24 кој се повикува на изјавата од полицијата. Овој инцидент се случил во текот на автомобилски настан кој се одржувал на аеродромот Кросно, сместен во Карпатското подножје во југоисточниот дел на Полска. Полицијата соопштува дека најмалку 14 луѓе се ранети, од кои четири потежко. ПАП, новинска агенција, известува дека местото на несреќата е преплавено со пожарникари и спасувачки екипи, а пристигнал и спасувачки хеликоптер.

