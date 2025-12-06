Несреќа со мигранти кај грчкиот остров Крит – 18 загинати и двајца спасени

Безживотните тела на 18 лица биле извлечени од морскиот дел југозападно од грчкиот остров Крит, откако потонал чамец со мигранти, додека пак спасени биле две лица, јави дописничката на МИА од Атина.

Како што информираа од крајбрежната служба на Грција, започнале спасувачка акција откако половина потонатиот чамец бил откриен од товарен брод што пловел под турско знаме, а бил во близина.

Несреќата се случила во морскиот дел на 26 наутички милји југозападно од островот Хриси во близина на Крит.

Во спасувачката акција вклучени се два патролни брода на крајбрежната служба, еден брод на силите Фронтекс, три брода што се во близина, хеликоптер Супер Пума и авион на Фронтекс.

Досега, патролните бродови спасиле две лица, а биле извлечени 18 тела.