Нетанјаху ги открива своите карти и дава застрашувачки одговор на новинарско прашање: Тој сонува за Голем Израел

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави за i24 дека чувствува дека е на „историска и духовна мисија“ и дека е „многу“ приврзан кон визијата за Голем Израел, која ги вклучува областите наменети за идната палестинска држава и евентуално областите што се дел од денешен Јордан и Египет.Новинарката Шерон Гал, која кратко време беше десничарски пратеник во Кнесетот, му подари на Нетанјаху, како што тој го нарекува амајлија со „мапа на Ветената земја“. Тој се пошегува дека не сака дополнително да го „вмешува“ Нетанјаху во случајот против премиерот за наводно прифаќање накит и други луксузни стоки од неколку бизнисмени за него и неговата сопруга Сара.На прашањето дали чувствува поврзаност со „оваа визија“ за Голем Израел, Нетанјаху одговори: „Многу“.Самата амајлија не се појавува на екранот. Терминот Голем Израел се користел по Шестдневната војна во јуни 1967 година за да се однесува на Израел и областите што штотуку ги освоил – Источен Ерусалим, Западниот Брег, Појасот Газа, Синајскиот Полуостров и Голанската Висорамнина.Терминот го користеле и некои рани ционисти, вклучувајќи го и Зеев Жаботински, претходникот на партијата Ликуд на Нетанјаху, за денешен Израел, Газа и Западниот Брег, како и денешен Јордан.Прашањето на Гало за Голем Израел откако го праша премиерот дали чувствува дека е на мисија во име на еврејскиот народ. Нетанјаху одговори дека „генерации се на мисија – постојат генерации Евреи кои сонувале да дојдат тука и генерации Евреи кои ќе дојдат по нас“.„Значи, ако ме прашате дали имам чувство за мисија, историски и духовно, одговорот е да“, рече Нетанјаху.

