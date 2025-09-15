Нетанјаху ги отфрла тврдењата дека непотребно ја продолжува војната во Газа

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги отфрли обвинувањата дека ја продолжил војната против палестинското милитантно движење Хамас во Газа од политички причини, потсетувајќи дека „денот по почетокот на оваа војна“ рекол дека тоа ќе го промени „лицето на Блискиот Исток“.

Зборувајќи на вестите на Канал 13, Нетанјаху рече дека Израел „не се бори само против Хамас“, туку „се бори против целата иранска оска, од која Хамас е само еден дел“, објави денес „Тајмс оф Израел“.

„И ги елиминиравме компонентите на оската, една по една. Прво, се справивме со Хамас, моравме да влеземе во Рафа и да ја преземеме контролата врз Филаделфискиот коридор, потоа да се движиме на север и да ја спроведеме „Операцијата Пејџер“, да го елиминираме Хезболах и да напредуваме, и како резултат на тоа, (сирискиот претседател Башар) Ал-Асад падна. Сите овие фази ефикасно ја разбија иранската оска додека ја подготвуваа да го елиминира Израел“, рече Нетанјаху.