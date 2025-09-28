Нетанјаху ги собра американските инфлуенсери, сака да ги користи социјалните медиуми како „оружје“ за промоција на Израел

0 SHARES Сподели Твитни

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одржа состанок со десничарските инфлуенсери за време на посетата на Соединетите Американски Држави, за време на кој го изрази ставот дека социјалните медиуми можат да се користат како „оружје“ за поддршка на земјата.Тој го идентификуваше TikTok како „најважната продажба што се случува во моментов“, тврдејќи дека контролирањето на истото може да биде „клучно“.Нетанјаху, исто така, го спомена X, велејќи дека „со Елон Маск мора да се разговара“ и дека „тој не е непријател, туку пријател“.Тој тврдеше дека Израел би „добил многу“ ако може да обезбеди влијание врз TikTok и X.Во четврток, американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се потврдува дека договорот што ќе ги префрли американските операции на TikTok на американски конзорциум ги исполнува безбедносните барања пропишани со домашното право.Трамп рече дека конзорциумот на инвеститори ќе ги вклучува технолошките компании Oracle, Michael Dell, Rupert Murdoch и други.Отворената и долгогодишна поддршка на основачот на „Оракл“, Лари Елисон, за Израел предизвика загриженост дека авторитетот на компанијата врз „ТикТок“ ќе биде искористен во корист на израелската влада.Коментарите на Нетанјаху дојдоа во време кога Израел се соочува со зголемена изолација поради геноцидната војна во Газа, во која од октомври 2023 година загинаа речиси 65.600 Палестинци, од кои огромното мнозинство се жени и деца.Нетанјаху зборуваше во претежно празна сала на 80-тата сесија на Генералното собрание на ОН, откако многу делегации ја напуштија во знак на протест против израелската војна во Газа, која сега е во третата година.

