Нетанјаху го поддржа планот за завршување на војната во Газа и рече дека ќе ја „заврши работата“ ако Хамас одбие

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху се јави по средбата со претседателот на Соединетите Американски Држави (САД) Доналд Трамп, каде што разговараа за постигнување мир во Газа.Трамп претходно изјави дека е „блиску до постигнување мировен договор за Блискиот Исток“.„Денес е голем ден, можеби еден од најголемите денови во историјата на цивилизацијата. Да го наречеме вечен мир на Блискиот Исток“, рече Трамп.Од друга страна, на почетокот на своето обраќање, Нетанјаху го нарече Трамп „најголемиот пријател што Израел некогаш го имал во Белата куќа“ и изјави дека никој друг не може да му се приближи.„Го поддржувам вашиот план за прекин на војната во Газа“, рече Нетанјаху, додавајќи дека планот ќе обезбеди Израел повеќе да не биде под закана од Хамас.Тој изјави дека денешната средба е клучен чекор не само за завршување на војната во Газа, туку и за воспоставување мир на целиот Блиски Исток.„Ова може да се направи на лесен или на потешкиот начин, но ќе се направи“, рече Нетанјаху.Нетанјаху нагласи дека ќе ја „заврши работата“ ако Хамас го отфрли планот или наводно го прифати, а потоа не го спроведе.Тој нагласи дека сите заложници, мртви и живи, треба да бидат вратени во рок од 72 часа. Додаде дека овој мировен план може да биде „нов почеток“ за Газа и целиот регион на Блискиот Исток, а Авраамовиот договор може да биде „оживеан“ и проширен на други арапски и муслимански земји.Нетанјаху, исто така, изјави дека Палестинската самоуправа не може да има никаква улога во Газа без „радикални и вистински реформи“.

