Нетанјаху: Да сакавме да извршиме геноцид во Газа ќе ни требаше точно едно попладне“

Премиерот Бенјамин Нетанјаху го отфрли обвинението дека Израел врши геноцид во Газа, велејќи им на израелските новинари во неделата вечерта: „Да сакавме да извршиме геноцид, ќе ни требаше точно едно попладне“.

Нетанјаху ја даде оваа забелешка кон крајот на прес-конференциите што ги одржа со странски и израелски новинари, на кои повторно негираше дека Израел спроведува политика на гладување во енклавата. Во изјава за израелските медиуми, тој тврдеше дека Израел никогаш не ја запрел целата хуманитарна помош за Газа, иако неговата влада ја донесе таа политика претходно оваа година.

Нетанјаху ги даде двата коментари додека ја бранеше неодамнешната одлука на неговата влада да започне голема офанзива во градот Газа. Тој рече дека планот ќе доведе до пораз на Хамас, но дека е под бран домашни и меѓународни реакции. Израел, исто така, неодамна се соочи со глобална осуда поради широко распространетите извештаи за гладување и смртни случаи од неухранетост во Појасот Газа.

Нетанјаху постојано негираше дека Газа е подложена на глад или дека Израел се обидува да создаде хуманитарна криза таму. Израел, исто така, постојано и жестоко го негираше обвинението – изнесено од пропалестински активисти, некои левичарски израелски организации и голем број земји – дека врши геноцид во Газа, велејќи дека вложува напори да избегне убивање цивили кои Хамас ги става во опасност.

„Нема глад. Немало глад. Имало недостиг. И секако, немало политика на глад“, рече Нетанјаху на прес-конференцијата. „Да сакавме глад, ако тоа беше нашата политика, 2 милиони жители на Газа немаше да живеат денес по 20 месеци.“ Тој продолжи: „Исто е и со геноцидот – ако сакавме да извршиме геноцид, ќе ни требаше точно едно попладне.“

Порано на прес-конференцијата, Нетанјаху го бранеше пристапот на Израел кон хуманитарната помош во Појасот Газа, за кој рече дека сега се ревидира. Во последните недели, локалните претставници предводени од Хамас, покрај меѓународните агенции и групите за помош, документираа зголемен број смртни случаи од глад во Газа.