Нетанјаху: Договорот со Иран мора целосно да ја демонтира нуклеарната инфраструктура

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека минатата недела му рекол на американскиот претседател Доналд Трамп дека секој договор со Иран мора да вклучува демонтирање на иранската нуклеарна инфраструктура, а не само запирање на процесот на збогатување ураниум.

Зборувајќи на годишната конференција на претседатели на големи американски еврејски организации, Нетанјаху исто така изјави дека Израел сè уште треба да ја „заврши работата“ за уништување на сите тунели во Газа. Израел, рече тој, веќе демонтирал 150 км од околу 500 км.