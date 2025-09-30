Нетанјаху е во неволја, а дури и не пристигнал во Израел, десничарскиот министер против планот за Газа: „Прославата е апсурдна“

0 SHARES Сподели Твитни

Израелскиот министер за финансии и десничар Безалел Смотрих зборуваше за договорот меѓу Нетанјаху и Трамп за договорот за Газа и изрази незадоволство од одредени точки.Во соопштение за медиумите, Смотрич рече дека денес ќе одржи серија консултации, но нагласи дека трезвено ја гледа реалноста.„Сето тоа е толку „старомодно“ и враќање кон концептот од Осло, историски пропуштена можност конечно да се ослободиме од оковите на Осло, убедлив дипломатски неуспех, затворање на очите и вртење грб на сите лекции од 7 октомври, и според моја проценка, ќе заврши со солзи. Нашите деца ќе бидат принудени повторно да се борат во Газа. Ова е она што Ајнштајн го дефинираше како чиста лудост: повторување на истата акција одново и одново и очекување различен резултат“, рече тој. Смотрич.Тој сè го опиша како трагедија на лидерство кое бега од вистината.„Дали сè уште постои шанса од оваа горчина да произлезе нешто благо? Дека тврдоглавоста на непријателот повторно ќе нè спаси од самите себе, како што направи толку многу пати во минатото, а реалноста ќе нè принуди да се вратиме на патот на хероизмот и победата и преземањето одговорност за нашата судбина и безбедност, овој пат со поширока меѓународна поддршка?“, рече тој.Тој имаше и прашање за Нетанјаху.„Со оглед на реалноста што се појави во услови на меѓународен притисок, деструктивната кампања со заложници, почетната неподготвеност на премиерот Нетанјаху да ја освои Газа и да го усвои оригиналниот план на Трамп, военото одложување и недостатокот на успех во доведувањето на военото раководство таму каде што сакаме, распаѓањето на коалицијата и природната исцрпеност по две години војна – со оглед на сето ова, дали нема избор и дали ова е максимумот што може да се постигне токму сега?“, вели Смотрич.Конечно, тој рече дека прославите за договорот се апсурдни.„Ова се добри прашања. Ќе се консултираме, ќе разгледаме и ќе одлучиме, со Божја помош. Сепак, вчерашните прослави се едноставно апсурдни“, заклучи тој.

