Нетанјаху за воената окупација на Газа: „Израел мора да ја заврши работата и да го победи Хамас“

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одржа прес-конференција во услови на зголемени критики од светските лидери во врска со неговиот план за преземање воена контрола врз градот Газа.Тој рече дека на денешната конференција за странски медиуми сака да „разоткрие лаги“ и најави конференција за израелски медиуми што ќе се одржи вечерва.Нетанјаху рече дека Хамас сè уште има „илјадници вооружени терористи“ во Газа и дека нивната цел е „уништување“ на државата Израел.Важно е да се спомене дека Израел го оправдува секојдневното убивање цивили со „разбивање на мрежата на Хамас“, а убиените се претежно жени и деца.Продолжувајќи го своето обраќање, Нетанјаху рече дека народот на Газа го молат Израел и светот да бидат ослободени од Хамас.„Ниту една нација не би толерирала ентитет посветен на нејзино уништување на чекор од нејзината граница. Целта на Израел не е да ја окупира Газа, туку да ја ослободи“, вели тој.Тој исто така вели дека војната може да заврши ако Хамас ги ослободи затворениците и го предаде оружјето.Нетанјаху вели дека Газа ќе биде демилитаризирана и изложува пет израелски принципи за завршување на војната.Тие читаа:

Разоружување на Хамас

Враќање на сите затвореници

Демилитаризација на Појасот Газа

Израел презема „максимална безбедносна контрола“ во Појасот Газа

Воспоставување на „алтернативна цивилна администрација“ различна од Хамас или Палестинската самоуправа.

„Газа ќе биде демилитаризирана, Израел ќе има примарна одговорност за безбедноста, ќе се воспостави безбедносна зона на границата на Газа со Израел за да се спречат идни терористички упади и ќе се воспостави цивилна администрација во Газа која ќе се стреми да живее во мир со Израел. Тоа е нашиот план за денот по Хамас“, вели Нетанјаху.Тој изјави дека Израел „нема друг избор освен да ја заврши работата и да го победи Хамас“.Тој вели дека 70-75 проценти од Газа е под израелска воена контрола, но додава дека Хамас има уште две преостанати упоришта.Едниот е Газа Сити, вели тој, а другиот се „централните кампови“.Тој додава дека Израел ќе им дозволи на цивилите да одат во одредени безбедни зони каде што ќе имаат храна, безбедност и медицинска нега.

