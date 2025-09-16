Нетанјаху: Израел е во еден вид изолација, мора да станеме економски самоодржливи

Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху во понеделник призна дека Израел се соочува со зголемена изолација на светската сцена и дека ќе мора да стане понезависен во наредните години. Неговите коментари, изнесени во време кога европските земји повикаа на ембарга за оружје и санкции против Израел за време на тековната војна во Газа, беа искористени од политичките противници и групите за високотехнолошка индустрија кои го обвинија премиерот за проблематичниот статус на Израел на светската сцена.

„Израел е во еден вид изолација“, призна Нетанјаху на конференцијата на главниот сметководител на Министерството за финансии во Ерусалим. „Сè повеќе ќе треба да се прилагодуваме на економија со автарктични карактеристики“, продолжи тој, нарекувајќи го терминот за економска самоодржливост, затворена од глобалната трговија, „зборот што најмногу го мразам“.

„Верувам во слободниот пазар, но може да се најдеме во ситуација каде што нашите индустрии за оружје се блокирани. Ќе треба да развиваме индустрии за оружје тука – не само истражување и развој, туку и способност да произведуваме што ни треба“, рече тој. Нетанјаху рече дека Израел се соочува со две нови закани од почетокот на војната: демографски промени во Европа како резултат на имиграцијата од земјите со муслиманско мнозинство и влијанието на антиизраелските актери врз дигиталните платформи, потпомогнати од новите технологии.

Премиерот на Израел рече дека овие предизвици долго време се подготвувале, но излегле на виделина за време на тековната војна предизвикана од нападот на терористичката група Хамас на 7 октомври 2023 година во јужен Израел. Премиерот го започна својот говор пофалувајќи го успехот на Ерусалим во неговите воени кампањи против Иран и неговите терористички посредници низ целиот регион. Според Нетанјаху, овие кампањи „елиминираа егзистенцијална закана што ни висеше над главите, а сите [други] проблеми – економски, социјални, внатрешни – би биле ирелевантни ако бевме уништени“. Тој особено ја нагласи штетата нанесена на нуклеарните и балистичките ракетни програми на Иран, тврдејќи дека Техеран би изградил една или две нуклеарни бомби, како и еквивалентната деструктивна моќ на балистичките ракети, во рок од една година, доколку Израел не интервенираше. Сепак, рече тој, долгогодишните безбедносни предизвици на Израел се заменети со нови дипломатски прашања, кои, како што рече, долго време созреваа, но излегоа на површина уште од почетокот на војната.