Нетанјаху: Израел има многу изненадувања за следната фаза од војната со Иран

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека војната против Иран ќе продолжи без компромис.

„Израел има организиран план со многу изненадувања за следната фаза од војната со Иран за дестабилизација на режимот и овозможување промени“, рече Нетанјаху.

Обраќајќи им се на членовите на Иранскиот револуционерен гарда (IRGC), тој им рече дека се цел на напади.

„Кој и да го положи оружјето, ништо нема да му се случи. Кој и да не го стори тоа, самиот ќе ги сноси последиците“, рече Нетанјаху.

Обраќајќи се до иранскиот народ, Нетанјаху вели дека „моментот на вистината се приближува“.

„Израел не се обидува да го подели Иран, ние се обидуваме да го ослободиме Иран. Но, на крајот на краиштата, тоа зависи од вас“, вели тој, предвидувајќи дека ова ќе донесе мир меѓу Израел и Иран и проширување на кругот на мир.

Израел е на страната на другите земји нападнати од Иран, вели Нетанјаху, изјавувајќи дека „режимот на ајатолахот го загрозува светот“.

Тој тврди дека многу нации се свртуваат кон Израел, барајќи соработка.

„Многу земји денес точно гледаат на кого можат да сметаат. Израел е светилник на моќ и надеж“, рече Нетанјаху.

