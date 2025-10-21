Нетанјаху: Израел ќе загинеше во нуклеарен чад доколку ја прекинев војната!

Отворањето на зимската сесија на Кнесетот стана бучно во понеделник, кога премиерот Бенјамин Нетанјаху и лидерот на опозицијата Јаир Лапид се расправаа во спротивставени говори, меѓу кои и тврдењето на премиерот дека Израелците ќе „се претвориле во нуклеарен чад“ доколку тој ги послушал повиците на опозицијата за прекин на војната минатата година.

Нетанјаху тврдеше дека Хамас се согласил со тековниот договор, за ослободување на сите заложници, а Израелските одбранбени сили сè уште се распоредени во Газа, само затоа што тој им наредил на Израелските одбранбени сили да влезат во последното упориште на Хамас, градот Газа, и инсистираше дека ниедна споредливо поволна рамка за Израел претходно не била прифатлива за терористичката група. Лапаид, од своја страна, го осуди Нетанјаху за тоа што се претставил себеси како да го водел Израел до победа над Хамас и Иран кога Нетанјаху бил премиер на 7 октомври 2023 година, кога Хамас извршил инвазија и масакр на 1.200 луѓе во јужен Израел.

Лапид, исто така, рече дека на Иран му било дозволено да ја изгради својата моќ за време на годините на премиерството на Нетанјаху. Отворајќи го својот говор, Нетанјаху вети дека ќе „ги врати убиените заложници дома, до последниот“.

„Никој не треба да нè потсетува на важноста на светата мисија за враќање на убиените заложници“, рече премиерот. „Работиме нон-стоп, вклучително и на состанокот што го одржав непосредно пред да пристигнам тука“, веројатно алудирање на неговиот состанок со врвните советници на Белата куќа, Стив Виткоф и Џаред Кушнер. Тој го отфрли тврдењето дека договорот што Израел го прифати претходно овој месец бил достапен пред една година.

„Во ниту една фаза – ниту пред шест месеци, ниту пред една година, ниту пред година и пол – во ниту една фаза Хамас не беше подготвен да го прифати предлогот што го постигнавме сега. Враќање на сите наши заложници одеднаш, контрола на ИДФ врз поголемиот дел од територијата на Газа, присуство на ИДФ на поголемиот дел од територијата на Газа и експлицитна обврска со широк меѓународен договор, вклучувајќи ги арапските земји и речиси целиот муслимански свет, за демилитаризација на Појасот и разоружување на Хамас“, рече Нетанјаху.

„Решени сме да ги постигнеме… сите цели на војната“, вети тој, додавајќи ја целта за „елиминирање на Хамас како дипломатски и воен актер“. Хамас „го почувствува мечот на вратот“ и беше принуден да го прифати сегашниот договор за прекин на огнот со заложници, тврдеше Нетанјаху, бидејќи ги испрати ИДФ во градот Газа, нивното последно големо упориште. Додека трупите на ИДФ навлегуваа во градот Газа, „Хамас сфати дека се соочува со уништување“.

„Да ги послушав многумина од оние во оваа сала и надвор од неа“, продолжи Нетанјаху, „вас што ме повикавте да ја сопрам војната, да се предадам, да ги кренам рацете… Да се ​​​​попуштив на овие барања, војната ќе завршеше со убедлива победа за Хамас и целата иранска оска.“ „Вие го знаете тоа, и сите ние го знаеме тоа“, рече тој, додека повеќе пратеници од опозицијата беа исфрлени од Кнесетот затоа што го прекинаа говорот на Нетанјаху. Израелците од сите сектори на општеството „ќе се одеа во рајот од нуклеарен чад“ ако запреше војната, тврди Нетанјаху.

Премиерот рече дека нема да прифати „дека војната завршила со условите за предавање за кои се залагаше Хамас, за жал и со помош на луѓето во Израел“, покажувајќи во насока на опозицијата, „и со помош на светските влади, со помош на меѓународниот печат, со помош на целиот свет“. „Го зајакнавме одвраќањето на Израел, го исправивме нашиот став, ги вративме нашите заложници – сите живи; некои од убиените се уште се таму. Ќе ги вратиме и нив“, вети тој.

„Го зацврстивме нашиот статус како суперсила“, се пофали тој, „но кампањата не е завршена“. Нетанјаху, исто така, го спомена смртоносниот напад на Хамас врз трупите на ИДФ во Рафа во неделата, што го нарече очигледно кршење на прекинот на огнот, и нагласи дека Израел возврати на Хамас со 153 тони експлозив врз десетици цели, вклучувајќи ги и високите команданти. „Прекинот на огнот не е дозвола Хамас да ни се заканува“, рече тој.

„Постои и ќе има многу висока цена за агресијата против нас“. На крајот од втората фаза од прекинот на огнот, тој вети, „воените и управувачките [способности] на Хамас ќе бидат елиминирани“. Премиерот нагласи дека Израел, исто така, им подаде рака на оние кои сакаат да живеат во мир, „а денес, има доста“, додаде тој, криптички, „дури и многу“. „Мирот се склучува со силните, а не со слабите“, рече Нетанјаху, „и денес секој знае дека Израел е многу силна земја. Земја која е посилна од кога било.“