Нетанјаху им се заблагодари на САД за одбивањето визи за палестинските функционери

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес им се заблагодари на САД за одбивањето на визите на претседателот на Палестинската самоуправа Махмуд Абас и на други палестински претставници пред Генералното собрание на Обединетите нации во септември.

Нетанјаху напиша на својот официјален профил на Твитер дека „во име на Државата Израел“, им се заблагодарил на американскиот претседател Доналд Трамп и на американскиот државен секретар Марк Рубио „за нивната морална јасност“, објави „Тајмс оф Израел“.

„Осудирањето на визите за оние што го величат теророт не е казна, туку правда. Нема награда за терор, ниту пак има награда за варварство“, рече Нетанјаху.

Американскиот Стејт департмент во петокот соопшти дека САД одбиваат да издадат нови визи и ги откажуваат постојните за членовите на Организацијата за ослободување на Палестина (ПЛО) и Палестинската самоуправа (ПА) пред Генералното собрание на Обединетите нации во септември.

Ограничувањата значат дека палестинскиот претседател Махмуд Абас, кој управува со окупираниот Западен Брег, нема да може да патува во Њујорк за да се обрати на годишниот собир, како што обично прави.

Американската администрација ја донесе одлуката откако во јули воведе санкции врз претставници на Палестинската самоуправа и членови на Организацијата за ослободување на Палестина, додека неколку други западни земји, вклучувајќи ја и Франција, почнаа да размислуваат за признавање на државата Палестина.