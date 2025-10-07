Нетанјаху: Иран развива интерконтинентални балистички ракети кои можат да ги погодат САД

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Иран развива интерконтинентални балистички ракети кои би можеле да стигнат до американски градови како што се Њујорк, Бостон, Вашингтон или Мајами и да бидат во дострел на нуклеарни напади, додавајќи дека конфликтот во Газа се ближи кон крајот, пренесува Јерусалим Пост.

„Иран може да уценува кој било американски град. Луѓето не веруваат во тоа. Иран развива интерконтинентални ракети со дострел од 8.000 километри, па додадете уште 3.000 и тие можат да стигнат до источниот брег на САД“, нагласи Нетанјаху за време на интервјуто во подкастот на Бен Шапиро

Нетанјаху, исто така, изјави дека наводните ирански ракети претставуваат голем ризик, додавајќи дека „Израел направи одлична работа во спречувањето на оваа опасност“.

Израелскиот премиер, исто така, откри дека Израел развива офанзивно оружје заедно со Соединетите Држави, што ниедна друга суперсила во светот го нема.

„Најнапредното оружје на планетата го развива Израел и го споделува со Америка“, рече тој.

Зборувајќи за војната во Газа, Нетанјаху изрази верување дека крајот на конфликтот се ближи, но нагласи дека тоа нема да биде можно ако Хамас остане на власт по воспоставувањето на прекинот на огнот.