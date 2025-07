Нетанјаху му подари на Трамп еврејски религиозен предмет во форма на бомбардер Б-2

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот Бенјамин Нетанјаху му подари на претседателот Доналд Трамп препознатлив симболичен подарок за време на вечерата во вторник вечерта – мезуза направена во форма на американски бомбардер Б-2.Мезуза е мал пергаментен свиток со стихови од Тората, претежно молитвата Шема, сместен во кутија и поставен на десниот довратник од еврејските домови.

Netanyahu gifted Trump a mezuzah shaped like a B-2 bomber.NOTE: A mezuzah is a small parchment scroll with Torah verses, mainly the Shema prayer, placed in a case and mounted on the right doorpost of Jewish homes. pic.twitter.com/qQ5koyj9Pc— Clash Report (@clashreport) July 9, 2025

Обликот на авионот Б-2 беше избран затоа што овие авиони учествуваа во нападите врз нуклеарната програма на Иран во Фордоу.Пет месеци претходно, Нетанјаху му подари на Трамп и златен и стандарден пејџер, осврнувајќи се на успешната операција на пејџер насочена кон оперативците на Хезболах во Либан минатата година.Нетанјаху беше во Вашингтон, каде што двапати се сретна со Трамп. Сепак, оваа посета сè уште не резултираше со договор за мир во Појасот Газа.



