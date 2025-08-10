Нетанјаху најави војна до целосно уништување на Хамас

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху на прес-конференција изјави дека жителите на Газа го „молат“ Израел да ги ослободи од Хамас.

– Нашата цел не е да ја окупираме Газа, нашата цел е да ја ослободиме Газа. Војната може да заврши утре ако Хамас го положи оружјето и ги ослободи сите преостанати заложници – повтори тој. Тој тврдеше дека Газа ќе биде демилитаризирана, по што ќе следи воспоставување „неизраелска цивилна администрација“.

Тој нагласи дека Хамас одбива да го „положи оружјето“ и дека Израел „нема друг избор освен да ја заврши работата“. – Со оглед на одбивањето на Хамас да го положи оружјето, Израел нема друг избор освен да ја заврши работата – рече тој.

Нетанјаху истакна дека во Газа има „две преостанати упоришта“ што тој има намера да ги „уништи“. Нетанјаху користеше мапа за да илустрира каде, според него, се тие – централните кампови и градот Газа. „Имаме околу 70 до 75 проценти од Газа под воена контрола“ рече тој.

– Израелскиот кабинет за безбедност им нареди на ИДФ да ги демонтира двете преостанати упоришта на Хамас во градот Газа и централните кампови рече Нетанјаху. Тој верува дека ова е „најдобриот начин да се стави крај на војната“.

Нетанјаху вели дека Израел дозволил испорака на два милиони тони помош. Во исто време, повеќето хуманитарни организации велат дека количината на помош дозволена во Газа е далеку под она што е потребно. – Доколку имавме политика на гладување, никој во Газа немаше да преживее по две години војна – предупреди тој.

Тој се пожали на „глобална кампања на лаги“ против Израел. Тој го обвини Хамас за ограбување на камиони со помош. Покрај тоа, забележа дека непреземената храна „скапува“ на границата и ги обвини ОН за тоа што не ја дистрибуираат.

Израелскиот премиер ги критикуваше меѓународните медиуми за известување за гладот во Газа, наведувајќи три примери за она што тој го нарече лажни фотографии од гладни деца.

-Моментално размислувам за владина тужба против Њујорк Тајмс бидејќи ова е скандалозно – рече тој.

Тој најави дека на „повеќе странски новинари“ ќе им биде дозволен влез во Газа. „Одлучивме и јас наредив и ѝ наложив на армијата да донесе странски новинари, повеќе странски новинари. Постои проблем со гарантирањето на безбедноста, но мислам дека тоа може да се направи“ тврдеше тој.

Кога го прашаа дали верува дека ќе ги извлече живи преостанатите заложници, тој одговори дека тоа е неговата цел.

– Ако не направиме ништо, нема да ги извлечеме. Разговараме за тоа како да ги извлечеме живи преостанатите заложници додека се приближуваме до Хамас. Мислам дека постојат различни начини, креативни начини, како тоа може да се направи – рече тој.

Новинарите беа заинтересирани за деталите за „неизраелската цивилна администрација“ што треба да ја преземе Газа. Тој тврди дека има „неколку кандидати“, но одбива да ги именува.