Нетанјаху на војската ѝ наредил да се движи подлабоко во Либан – целта е нов напад врз Хезболах

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ѝ нареди на војската да се движи подлабоко во Либан во борбата против милитантната група Хезболах, поддржана од Иран. Ова Нетанјаху го изјави покрај прекинот на огнот објавен пред повеќе од шест недели, пренесува Ројтерс.

Примирјето меѓу Израел и групата Хезболах, поддржана од Иран, која од САД се смета за терористичка организација, официјално стапи на сила на 17 април, но во голема мера не се почитува, при што двете страни се обвинуваат меѓусебно за прекршувања.

Борбите во Либан претставуваат прелевање на војната во Иран, при што се раселија над 1,2 милиони Либанци поради израелските напади и наредбите за евакуација од 2 март, кога Хезболах почна да испукува ракети и беспилотни летала во Израел за да го поддржи својот сојузник Иран.

Според либанската влада, од првиот упад до сега загинале над три илјади луѓе. Според податоците на Израел, 24 израелски војници и четворица цивили се убиени во истиот период.

Десетици илјади Израелци на северот од земјата, исто така, се раселени од ракети и беспилотни летала на Хезболах.

Во најновиот напредок, израелската војска го зазеде 900-годишниот замок Бофорт и стратешки гребен во јужен Либан, соопшти војската, еден ден по еден од најтешките денови на оган од Хезболах кон северен Израел од априлското примирје, што доведе до затворање на училишта.

Израелската војска соопшти дека „значаен број“ копненa војска започнала офанзивни операции насочени кон проширување на она што го нарекоа „Напредна одбранбена линија“, додавајќи дека операцијата „моментално се шири на дополнителни области“.