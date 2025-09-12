Нетанјаху: Нема палестинска држава, Западниот брег е наш!

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денеска јавно објави дека нема да дозволи создавање палестинска држава и дека целата територија на Западниот брег припаѓа на Израел.

Ова го изјави на церемонијата за започнување на голем проект за изградба на 3.400 нови домови во населбата Маале Адумим, една од клучните израелски населби на Западниот брег.

„Ќе го исполниме ветувањето – нема палестинска држава, ова место е наше“, порача Нетанјаху, истакнувајќи дека Израел ќе ги зачува своите историски и културни вредности и ќе ја зајакне безбедноста во регионот.

Овој голем инфраструктурен проект, познат како E1, кој значително го намалува потенцијалниот простор за палестинска држава, минатиот месец беше одобрен од израелската Влада.

Меѓународната заедница, вклучувајќи ги и Обединетите нации, го осуди овој потег, предупредувајќи дека ќе го отежни или дури ќе ја уништи можноста за решението со две држави.