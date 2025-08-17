Нетанјаху: Оние кои повикуваат на прекин на војната без пораз на Хамас, ја зацврстуваат позицијата на Хамас

Додека Израелците низ целата земја ги блокираат патиштата и повикуваат на договор за ослободување на заложниците во Газа, премиерот Бенјамин Нетанјаху вели дека националниот напад го намалува веројатноста за прекин на огнот со Хамас.

„Оние кои денес повикуваат на прекин на војната без пораз на Хамас не само што ја зацврстуваат позицијата на Хамас и го дистанцираат ослободувањето на нашите заложници, туку и осигуруваат дека злосторствата од 7 октомври ќе се повторат одново и одново“, вели тој на почетокот на неделниот состанок на кабинетот, „и дека нашите синови и ќерки ќе мора да се борат одново и одново во бесконечна војна“.

„За да постигнеме напредок во ослободувањето на нашите заложници и да осигуриме дека Газа повеќе нема да биде закана за Израел, мора да ја завршиме мисијата и да го поразиме Хамас“, продолжува тој, во изјавите објавени од Кабинетот на премиерот.

„Ова е токму одлуката на кабинетот што беше усвоена минатата недела. Решени сме да ја спроведеме“, вели тој, осврнувајќи се на одлуката на безбедносниот кабинет за освојување на градот Газа, што предизвика повици за денешниот напад. Генералниот штрајк во недела беше организиран од Октомврискиот совет, кој ги претставува некои од членовите на семејствата на заложниците и ожалостените роднини на убиените во борбите што избувнаа со масакрот предводен од Хамас на 7 октомври 2023 година, како и Форумот на заложници и исчезнати семејства.

Организаторите синоќа изјавија дека се подготвуваат речиси еден милион луѓе да поминат низ Плоштадот на заложниците во Тел Авив во текот на денот, а десетици илјади да се приклучат на активностите на стотици други места низ Израел. Нетанјаху вели дека Хамас продолжува да ги одбива условите на Израел за крај на војната во Газа:

„Ние инсистираме не само Хамас да биде разоружан, туку и Израел да ја спроведе демилитаризацијата на Појасот Газа со текот на времето преку континуирана акција против секој обид за повторно вооружување или организирање од страна на која било терористичка група.“ Тој нагласува дека Хамас сака Израел целосно да ја напушти Газа, вклучително и напуштање на Коридорот Филаделфија на границата Газа-Египет и безбедносниот периметар околу Газа. „Ова би му овозможило на Хамас да се прегрупира, вооружи и повторно да нè нападне“, вели Нетанјаху. Осврнувајќи се на Либан, Нетанјаху вели дека тековните напади врз борците на Хезболах и ракетните лансери „се во согласност со договорот за прекин на огнот“. „Според овој договор, ние со оган спроведуваме секое прекршување и секој обид на Хезболах за вооружување“, продолжува тој.