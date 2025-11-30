Нетанјаху побара помилување од израелскиот претседател за случаи на корупција

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху официјално побара претседателско помилување за случаите на корупција што сè уште го оптоваруваат, како што објави канцеларијата на претседателот Исак Херцог, пренесува Њујорк Тајмс.

Адвокатот на Нетанјаху, Амит Хадад, го поднесе барањето до правниот оддел на кабинетот на претседателот, а тоа е префрлено во одделот за помилување на Министерството за правда, кој ќе ги собере мислењата на сите надлежни органи.

Израелските власти нагласија дека Херцог ќе го разгледа барањето „одговорно и чесно“ откако ќе му бидат доставени сите правни документи.

Нетанјаху се соочува со три случаи на корупција од 2019 година, вклучувајќи обвиненија за поткуп, измама и кршење на довербата . Тој ги негира обвиненијата и се изјасни за невин.

Според Ал Џезира, американскиот претседател Доналд Трамп, исто така, врши притисок врз Херцог да му даде помилување на Нетанјаху.