Нетанјаху се закани со нови напади врз Либан и Газа

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху се закани дека ќе продолжи со нападите врз Либан и Појасот Газа и покрај договорите за прекин на огнот.

Зборувајќи пред неделниот состанок на кабинетот, Нетанјаху тврдеше дека Хезболах бил цел на нападот на израелската војска врз јужен Либан во саботата, пишува Тајмс оф Израел.

Израелците тврдат дека ги таргетираат Хамас и лидерите на Хезболах

Велејќи дека нема да дозволат Хезболах да претставува закана за Израел и дека ќе продолжат да прават сè што е потребно за да го спречат тоа, Нетанјаху рече дека нападите врз јужен Либан ќе продолжат. Израел ги продолжува нападите врз јужен Либан, кршејќи го договорот за прекин на огнот постигнат на 27 ноември 2024 година.

Нетанјаху, исто така, рече дека од прекинот на огнот, кој стапи на сила на 10 октомври, тие започнале бројни напади во Појасот Газа, како што направиле и во Либан. Израелскиот премиер тврдеше дека Хамас го прекршил прекинот на огнот и дека како одговор вчера започнале напади врз членови на Хамас во Газа.

Канцеларијата на израелскиот премиер во саботата објави дека „е пријавено дека едно лице нападнало израелски војници на израелската контролирана страна од „жолтата линија“ во Појасот Газа и дека пет високи функционери на Хамас биле цел и убиени во одмазднички напад“.