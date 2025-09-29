Нетанјаху собра американски инфлуенсери, сака да ги користи социјалните мрежи како „оружје“ за промоција на Израел

0 SHARES Сподели Твитни

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одржа состанок со десничарски инфлуенсери за време на неговата посета на САД, при што го изрази ставот дека социјалните мрежи можат да се користат како „оружје“ за поддршка на земјата.Тој го идентификуваше TikTok како „најважното преземање што се случува во моментов“, тврдејќи дека неговата контрола би можела да биде „клучна“.Нетанјаху го спомена и X, велејќи дека „со Елон Маск мора да се разговара“ и дека „тој не е непријател, туку пријател“.Тој тврдеше дека Израел би „добил многу“ ако може да обезбеди влијание врз TikTok и X.Во четврток, американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се потврдува дека договорот за префрлање на американските операции на TikTok на американски конзорциум ги исполнува безбедносните барања утврдени во домашното законодавство.Трамп рече дека конзорциумот на инвеститори ќе ги вклучува технолошката компанија „Оракл“, Мајкл Дел, Руперт Мердок и други.Отворената и долгогодишна поддршка на основачот на „Оракл“, Лари Елисон, за Израел предизвика загриженост дека авторитетот на компанијата врз „ТикТок“ ќе биде искористен во корист на израелската влада.Изјавите на Нетанјаху дојдоа во време кога Израел се наоѓа себеси се повеќе изолиран поради геноцидната војна во Газа, во која од октомври 2023 година загинаа речиси 65.600 Палестинци, од кои огромното мнозинство се жени и деца.Нетанјаху зборуваше пред претежно празна сала на 80-тото заседание на Генералното собрание на ОН, откако многу делегации излегоа во знак на протест против израелската војна во Газа, која сега е во третата година.

Пронајдете не на следниве мрежи: