Нетанјаху со остар тон им се обрати на иранскиот народ: Со вас сум, разбудете се против режимот

Израел вчера изврши воздушен напад врз Иран, кој одговори во вечерните часови.Во силна и директна изјава, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги повика иранските граѓани да се кренат против сегашниот режим во Техеран, опишувајќи го како „злобен“ и „угнетувачки“.„Дојде време да се обедините околу вашето знаме и вашето историско наследство. Да се ​​застанете за вашата слобода против злобниот и угнетувачки режим кој никогаш не бил послаб од денес. Ова е вашата можност да го кажете вашиот глас“, им рече тој со остар тон на иранскиот народ.Тој нагласи дека ова е историска можност да се побара промена и да се предизвика систем кој, според него, повеќе не ја претставува волјата на граѓаните на Иран.„Јас сум со вас. Народот на Израел е со вас“, го заврши тој својот говор, упатувајќи порака за поддршка до Иранците кои можеби се чувствуваат угнетени или немоќни под сегашниот режим.Изјавата доаѓа во исклучително напнато време, со сериозни воени судири меѓу Израел и Иран, и може да се смета за обид за поттикнување внатрешни поделби во Иран или за добивање симпатии на ниво на иранското јавно мислење.⚡ BREAKING: Netanyahu calls on Iranians to rise up💥 “And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let… pic.twitter.com/vhQEZGxWIz— NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025



