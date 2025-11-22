Нетанјаху сподели статија во која се наведува дека Епштајн работел за Мосад

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху сподели статија на платформата X од американското социјалистичко антиизраелско списание „Јакобин“ во која се сугерира дека дискредитираниот финансиер Џефри Епштајн наводно работел за израелската разузнавачка служба Мосад, објавува „Тајмс оф Израел“.

Статијата, насловена како „Џефри Епштајн тврди дека се мешал во израелските избори“, ја сподели Нетанјаху непосредно пред почетокот на еврејскиот празник Шабат, без коментар, објавува израелскиот портал.

Се чини дека Нетанјаху го сторил тоа затоа што статијата известува за неодамна откриените текстуални пораки од Епштајн, во кои осудениот сексуален престапник кој извршил самоубиство во затвор тврди дека го советувал поранешниот израелски премиер Ехуд Барак за време на парламентарните избори во Израел во 2019 година, проценува „Тајмс оф Израел“.

Во статијата, исто така, се наведува дека неодамна објавените е-пораки „се додаваат на низа откритија во последните години што покажуваат дека Барак и Епштајн биле поблиски отколку што Барак јавно признал“.

Барак и Нетанјаху се долгогодишни противници, а поранешниот премиер сè повеќе го критикува израелскиот премиер, велејќи дека тој е закана за демократијата, забележува „Тајмс оф Израел“.

Сепак, статијата во „Јакобин“ ги доведува во прашање и врските на Епштајн со израелското разузнавање, наведувајќи „долгогодишни обвинувања и гласини дека милијардерот педофил бил агент или на некој начин работел за израелското разузнавање“ и наведувајќи дека е-поштата на Барак покажува дека Епштајн „тивко работел за израелската влада“.

Израелскиот портал наведува дека нема цврсти докази за какви било врски меѓу Епштајн и Мосад.

Тврдењата за неговата поврзаност со Мосад циркулираат со години, врз основа на разни врски – фактот дека бил Евреин, посети на Израел и многу други земји и неговото пријателство со поранешниот премиер Ехуд Барак, една од бројните познати личности со кои Епштајн бил поврзан, вклучувајќи го и американскиот претседател Доналд Трамп.

„Тајмс оф Израел“ објавува дека не е јасно зошто Нетанјаху одлучил да ги засили тврдењата за Епштајн и Мосад, ниту дали бил свесен дека статијата што ја споделила го пропагира тврдењето.

Канцеларијата на Нетанјаху не одговори на барањето за коментар синоќа по еврејскиот Сабат, додава „Тајмс оф Израел“.