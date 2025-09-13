Нетанјаху: Убивањето на лидерите на Хамас би значело крај на војната

Израелскиот претседател Бенјамин Нетанјаху денес изјави дека елиминирањето на лидерите на Хамас ќе ја заврши војната во Газа, особено по неодамнешните израелски воздушни напади во Доха.

„Терористичките лидери на Хамас кои живеат во Катар не се грижат за судбината на народот во Газа. Тие ги блокираа обидите за прекин на огнот со цел да ја продолжат војната на неодредено време“, напиша тој во објава на Твитер.

„Нивната елиминација би овозможила елиминирање на главната пречка за ослободување на сите наши заложници и крај на војната“, додаде тој.

Семејствата на заложниците, од своја страна, го обвинуваат Нетанјаху дека е „пречка“ за завршување на војната во Газа.