Нетанјаху: Убивањето на лидерите на Хамас би значело крај на војната

Израелскиот претседател Бенјамин Нетанјаху денес изјави дека елиминирањето на лидерите на Хамас ќе ја заврши војната во Газа, особено по неодамнешните израелски воздушни напади во Доха.
„Терористичките лидери на Хамас кои живеат во Катар не се грижат за судбината на народот во Газа. Тие ги блокираа обидите за прекин на огнот со цел да ја продолжат војната на неодредено време“, напиша тој во објава на Твитер.
„Нивната елиминација би овозможила елиминирање на главната пречка за ослободување на сите наши заложници и крај на војната“, додаде тој.
Семејствата на заложниците, од своја страна, го обвинуваат Нетанјаху дека е „пречка“ за завршување на војната во Газа.
„Операцијата што се спроведе премиерот Нетанјаху во Катар докажа без сомнение дека постои пречка за враќање на заложниците и завршување на војната. Секој пат кога е на прагот да се постигне договор, Нетанјаху го саботира“, се вели во денешното соопштение на Форумот на семејствата на заложници.