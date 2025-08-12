Нетанјаху ја исклучува можноста за привремено примирје

0 SHARES Сподели Твитни

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја отфрли можноста за привремен прекин на огнот со Хамас.Во интервју за телевизискиот канал i24, тој го цитираше вчерашниот коментар на американскиот претседател Доналд Трамп, кој рече дека Хамас не е подготвен за договор.„Го слушнавте претседателот Трамп, мислам дека тоа е зад нас“, рече Нетанјаху кога беше прашан дали можноста за делумно примирје и договор за ослободување на заложниците е сè уште отворена.Тој додаде дека во секој случај, многу затвореници, и живи и мртви, ќе останат во рацете на Хамас.Неговите коментари доаѓаат кратко откако Египет објави дека работи на оживување на плановите за ослободување на заложниците и договор за прекин на огнот во Газа во рок од 60 дена.

