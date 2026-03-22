Нетанјаху ја повика Европа да се приклучи во борбата против Иран

Посетувајќи го местото на ракетен напад во јужниот град Арад, премиерот на Израел Бенјамин Нетанјаху ги повика светските лидери да ги посветат своите земји на заедничката израелско-американска воена кампања против Иран, наведувајќи го неодамнешното лансирање ракета од страна на Техеран насочено кон британско-американската воена база во Индискиот Океан во Диего Гарсија за време на викендот.

Неуспешниот напад покажа дека Иран има ракети што можат да стигнат подалеку отколку што се сметаше претходно.

„Тие испукаа интерконтинентална балистичка ракета врз Диего Гарсија… Сега имаат капацитет да стигнат длабоко во Европа“, вели тој. „Тие ги ставаат сите на нишан. И [тие] ја запираат поморската меѓународна рута, енергетската рута и се обидуваат да го уценуваат целиот свет“, додава тој, осврнувајќи се на блокирањето на Ормутскиот теснец од страна на Иран, клучна нафтена артерија. „Време е да ги видиме лидерите на останатите земји како се приклучуваат“. Нетанјаху вели дека некои земји почнуваат да се движат кон приклучување кон кампањата, без да прецизира кого или во каков капацитет, но додава дека „е потребно повеќе“.

Американскиот претседател Доналд Трамп постојано се жалеше на недостатокот на меѓународна поддршка за офанзивата. Нетанјаху, исто така, ги осудува неодамнешните напади на Иран во близина на светите места во Ерусалим. „Тие пукаа врз Ерусалим, веднаш до светите места на трите монотеистички вери: Западниот ѕид, Црквата на Светиот Гроб и џамијата Ал-Акса. Со чудо, никој од нив не беше повреден, но тие ги таргетираа светите места на трите главни монотеистички религии“, вели тој. На прашањето од новинар каков ќе биде неговиот одговор на нападите на Иран врз израелските цивили, премиерот одговара: „Одговараме со голема сила, но не и врз цивилите. Одиме против режимот. Одиме против ИРГК, оваа криминална банда, и одиме против нив лично, нивните лидери, нивните инсталации, нивните економски средства. Одиме против нив многу силно.“