Нетанјаху: „Ќе им дозволиме“ на жителите на Газа да ја напуштат енклавата

Премиерот Бенјамин Нетанјаху денеска изјави дека Израел ќе им дозволи на Палестинците да го напуштат Појасот Газа, додека војската подготвува поширока офанзива врз територијата.

-Дајте им можност да заминат, пред сè, да ги напуштат борбените зони и генерално да ја напуштат територијата, ако сакаат, изјави Нетанјаху во телевизиско интервју.

-Ќе го дозволиме ова, пред се, во Газа, за време на борбите и сигурно ќе им дозволиме да ја напуштат и Газа, додаде израелскиот премиер, чија влада долго време цврсто ги контролира границите на Газа.