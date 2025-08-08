Нетанјуаху ја обвини Германија дека го „наградува“ Хамас

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја обвини Германија дека го „наградува“ Хамас со својата одлука да го суспендира извозот на оружје за Израел што би можело да се користи во 22-месечната војна во Појасот Газа.

Неговата канцеларија соопшти дека тој изразил разочараност во разговор со канцеларот Фридрих Мерц во петокот.

„Наместо да ја поддржи праведната војна на Израел против Хамас, кој го изврши најлошиот напад врз Евреите по Холокаустот, Германија го наградува тероризмот на Хамас со ембарго за оружје врз Израел“, се вели во соопштението, додавајќи дека Нетанјаху му рекол на Мерц дека целта на Израел не е да ја преземе Газа, туку да го ослободи од исламистичките милитанти.

Овие изјави дојдоа неколку часа откако Советот за безбедност на Израел се согласи да започне нова воена офанзива за целосно преземање контрола врз Газа, најголемиот град во разурнатиот палестински регион. Според израелската влада, целите вклучуваат разоружување на Хамас, враќање на заложниците во Израел, демилитаризација на Појасот Газа и „израелска безбедносна контрола во Појасот Газа“.

Но, Мерц тврдеше дека операцијата ќе ја отежни реализацијата на целите на Израел. „Во овие околности, германската влада нема да одобри никакви извози на воена опрема што би можела да се користи во Појасот Газа до понатамошно известување“, изјави тој.

Мерц додаде: „Германската влада останува длабоко загрижена за тековното страдање на цивилното население во Појасот Газа.“

„Со планираната офанзива, израелската влада носи уште поголема одговорност отколку порано“ за снабдување на цивилното население во регионот со помош, додаде тој.

Канцеларот нагласи дека Израел има „право да се брани од теророт на Хамас“ и инсистираше дека ослободувањето на заложниците и преговорите за прекин на огнот остануваат највисок приоритет за Германија.