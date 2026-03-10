Нетањаху: Војната со Иран се уште не е завршена

Премиерот Бенјамин Нетанјаху предупреди дека воената офанзива на Израел против Иран „сè уште не е завршена“, велејќи дека операцијата го деградира иранското свештеничко раководство.

„Нашата аспирација е да го натераме иранскиот народ да се ослободи од јаремот на тиранијата; на крајот на краиштата, тоа зависи од нив. Но, нема сомнение дека со преземените досегашни акции, им ги кршиме коските – и сè уште не сме завршиле“, рече Нетанјаху за време на посетата на Националниот здравствен команден центар во понеделник вечерта, според соопштението објавено денес.

Израел е пред распоредот во остварувањето на своите воени цели во Иран, изјави во вторник неговиот амбасадор во Франција, додавајќи дека операцијата има за цел да ги ослаби иранските власти за да ги ограничи нападите надвор од неговите граници и да му дозволи на неговиот народ да ја обликува својата иднина.