Нетфликс ја објави втората сезона од серијата на Меган Маркл

Нетфликс објави трејлер за втората сезона од емисијата за животен стил на Меган Маркл, еден ден откако таа и нејзиниот сопруг, британскиот принц Хари, го обновија договорот со платформата за стриминг.

Според најавата што ја сподели Меган Маркл на нејзиниот Инстаграм, следниот дел од „Со љубов, Меган“ ќе се емитува за две недели, на 26 август.

Меѓу познатите гости што ќе ѝ се придружат на поранешната ѕвезда на „Suits“ во осум епизоди ќе бидат американската манекенка и ТВ личност Криси Тајген и ѕвездата на „Queer Eye“ Тан Франс, како и водителот на подкаст Џеј Шети и неговата сопруга, авторот на готвачи Ради Девлукија.

Ќе се појават и готвачите Самин Носрат, Клер Смит, Кристина Тоси, Хозе Андрес и Дејвид Чанг, како и блиските пријатели на Меган, инструкторката по пилатес Хедер Дорак и шминкерот Даниел Мартин.

Првата сезона на „Со љубов, Меган“ беше дочекана со остри критики од критичарите. Рецензија во „Гардијан“ ја опиша како „толку бесмислена што би можела да биде последното ТВ шоу на Сасексите“.

Серијата има оценка од 3,2 од 10 на imdb.com. Нетфликс во тоа време соопшти дека снимањето на втората сезона веќе е завршено.

