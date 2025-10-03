,,Нејзиниот маж беше голема пијаница но таа страдаше за него!” – Соседите на покојната Уснија Реџепова откриваат: Таа многу се мачела, сега живеат во нејзината куќа… (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Уснија Реџепова почина пред една деценија по тешка борба со страшна болест.По смртта на пејачката, во медиумите многу се пишуваше за нејзината семејна куќа во Вождовац, каде што живееше со својот покоен сопруг Светомир Шешиќ, а посебна бура предизвика веста дека нејзините роднини наводно почнале да го продаваат нејзиниот вреден имот преку огласи. Меѓу неа беа вредни антиквитети што ги собирала низ целиот свет за време на нејзиниот живот, пијано, како и креветот на покојната пејачка и актерка, во кој ги поминала последните моменти.Нови станариНашата екипа се упати кон населбата Душановац со цел на лице место да ја потврди состојбата на имотот, како и што велат поранешните соседи на Уснија од улицата.Соседите раскажаа сè за Реџеп и за неволјите во кои се наоѓала, како и што се случувало околу оваа куќа по нејзината смрт.– Куќата беше продадена пред неколку години и сега таму живее жена со своите ќерки, чиј сопруг ја купи куќата од братот на Уснија, Ресад Реџепов. За жал, тој почина од тешка болест помалку од една година подоцна, како и самата пејачка. Ништо многу не се промени на куќата откако беше продадена, ниту надворешно ниту внатре. Тој човек, уметник, започна нешто, но смртта ја престигна. Жалиме што не е отворен музеј во нејзина чест, долго време е продаден. Уснија беше прекрасна жена и соседка. Многу се мачеше во последните месеци од животот. Не можеше да ја напушти куќата, беше врзана за креветот. Смртта на сопругот силно ја погоди. Многу страдаше кога остана без него, иако тој беше алкохоличар. Се сеќавам дека само Лепа Лукиќ доаѓаше во нејзината куќа од познаници – рече соседката на Уснија, Славица.Српски новинари ја посетија нејзината куќа.Иако влезната врата била отворена, никој не одговарал на нивните тропања и повици.Излитениот г-дин Александар, кој е веќе длабоко во десеттата деценија од животот, исто така многу добро се сеќава на пејачката и нејзиниот сопруг, со кого исто така имаше проблеми.– Секој пат кога братот на Уснија доаѓаше во Белград, тој секогаш застанува покрај куќата. Застанува, гледа, па продолжува. Беше многу приврзан кон неа и тешко ја поднесе нејзината смрт. Мислам дека еднаш влегол во куќата за да разговара со новите сопственици, пред сопственикот да почине. Имале навистина убав, голем двор, се грижеле за него додека биле живи. После тоа, сè станало доста запуштено. Се сеќавам дека еднаш водата се излеала одозгора и отишла право во правец на нивната куќа. Го вознемирило, па ја исклучил водата за да оди во мојата куќа. А потоа ја затворив за да одам во неговата. Тој бил голем пијаница, секогаш пијан. Отишол со таа мала кола до пабот и таму се опил. Уснија била прекрасна и добра жена. Убаво разговаравме, се шегувавме. Ми беше како сестра. Потоа слушнав дека се разболела и брзо почина. Нејзиниот брат ми кажа дека сакаат да ја продадат таа куќа и така се случило потоа – раскажа старецот Александар.Одредени луѓеПред поранешната куќа на семејството Реџеп, ја сретнале и Нада Васиќ, сопругата на виолинистот Добрица Васиќ, со која покојните музичари се дружеа бидејќи живееја еден преку улица.– Соседите беа прекрасни. Беа убави собири и седење кај нас. Шеле го познаваше мојот сопруг. Кон крајот на својот живот, Уснија одеше на прегледи и терапија. Беше исклучително добра жена и пејачка. Фамилијарно, беа малку специфични луѓе. Нивното сеќавање ќе живее тука на крајот, тоа е сигурно – ни рече г-ѓа Васиќ на крајот.

