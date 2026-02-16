Нејзините врсници групно ја силувале во автомобил, а потоа пожар ѝ го уништил лицето: Наследила ментална болест од татко си, а потоа исчезна од сцената (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Ким Новак, позната по улогата во филмот на Хичкок „Вртоглавица“, годинава наполни 93 години, и иако нејзиното име е синоним за златното доба на Холивуд, нејзината животна приказна е полна со болка и борба.

Таа пораснала како дете на чешки имигранти, поради што била отфрлена меѓу нејзините врсници, а во својата книга „Ким Новак: Нејзината уметност и живот“ го открила најтешкиот епизода од нејзината младост – силувањето во тинејџерските години.

Ја силувале во колата

„Беше во моите рани тинејџерски години. Неколку момчиња ме силуваа на задното седиште од нечиј автомобил“, изјави Ким Новак за „Гардијан“.

Нејзината состојба беше дополнително влошена од фактот дека со години се бори со биполарно растројство: „Наследив ментална болест од татко ми, а силувањето само го зголеми моето страдање.“

Борба против нарушувањето

Таа немала поддршка од своите родители дури ни кога решила да се занимава со глума.

„Тој никогаш не ја прифати мојата актерска кариера . Дојде на премиерата на првиот филм, но го напушти киното на средина од проекцијата. Потоа ме праша: „Што мораше да направиш за да станеш актерка?“ И навистина не беше така. Дури и денес ми е тешко да зборувам за тоа“, рекла таа во интервју за „Глорија“.

Ѝ беше дијагностицирано биполарно растројство дури кон крајот на седумдесеттите години.

„Долго време чувствував дуалност во мене, но мислев дека едноставно сум таква, дека не може да се поправи. Дури кога ми беше дијагностицирана кон крајот на седумдесеттите години, сфатив дека не сум единствената. Сфатив зошто еден ден сум исклучително воодушевена, додека следниот ден не можам да избегам од тагата. Ми беше тешко затоа што не знаев дека имам биполарно растројство. Дури и не знаев што е тоа. И, верувајте ми, биполарното растројство воопшто не е лесно. Кога имате луѓе околу вас кои веруваат во вас, тогаш е совршено, затоа што мислите дека можете да направите сè.“

Но, најчесто бев опкружена со луѓе кои не веруваа во мене. Првиот од нив беше мојот татко . Тој мислеше дека сум безвредна и тоа често ми го кажуваше. Подоцна сфатив и дека е ментално болен, речиси секогаш во депресивно расположение, па не можам да го обвинам за таквото однесување, но беше исклучително болно што дури и најблиските не веруваа во мене. И со секој негативен коментар, се повеќе се сомневав во себе, а со биполарноста, ме влечеше во депресија“, отворено призна познатата актерка.

Огнот ѝ го уништи лицето

По трилерот „Либстраум“ од 1991 година, Ким Новак се повлече од глумата. Таа повремено се појавуваше во јавноста, како на пример на доделувањето на Оскарите во 2014 година, кога поради бројни операции на лицето (кои мораше да ги направи по пожар во 2000 година), ја изненади публиката со својот изглед.

„Не ми недостига толку глумата, бидејќи понекогаш се чувствувам виновна што ја пропуштив можноста да добијам подобри улоги како позната актерка. Знам дека звучи чудно, но некако чувствувам како да му должам на светот. Што не покажав сè што знам“, скромно рече Ким Новак.

