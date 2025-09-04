Нејзиното второ име е скандал, ги сака и мажите и жените, а ја заведе Венеција во бело 

0 SHARES Сподели Твитни

Скандалозната убавица Стела Максвел присуствуваше на Венецискиот филмски фестивал, а фотографите ниту овој пат не ја „оставија на мира“.Моделот Стела Максвел , поранешен ангел на „Викторијас Сикрет“ и актерка, која некогаш беше внимателно следена од медиумите поради низа скандали, привлече големо внимание на престижниот филмски настан во Венеција. Русокосата убавица го краси црвениот тепих на 82-от Венециски филмски фестивал , каде што присуствуваше на премиерата на филмот „Душа“. За таа пригода, таа одбра да облече многу провокативен бел кроен фустан со пердуви и длабок шлиц што стигнуваше до нејзините бутови, па можеше гордо да ги покаже своите долги и витки нозе . Фустанот го искомбинираше со трендовски бели шпиц чевли, а посилна шминка за очи и малку полежерна, „влажна“ фризура ја нагласија нејзината опуштена елеганција. Бидејќи ги освои модните писти како ангел на „Викторијас Сикрет“, таа точно знаеше како да го привлече вниманието на публиката и да флертува со фотографите , а тие дефинитивно не ја испуштија од вид, па камерата ја фати од речиси секој агол . Покрај кариерата како супермодел, Стела Максвел е позната и по својот бурен љубовен живот; нејзината врска со актерката Кристен Стјуарт, со која раскина и се смири безброј пати, и нејзината емотивна врска со пејачката Мајли Сајрус. Исто така, имаше гласини дека во 2015 година, таа наводно била во врска со моделот Бела Хадид. Таа не крие дека ги сака и мажите и жените , па затоа била во врска со Џордан Барет, а била поврзана и со Лиам Пејн.

