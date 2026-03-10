Нејзиното момче потпиша договор од 240 милиони долари, таа го остави пред свадбата и објави голи фотографии од јахтата

0 SHARES Сподели Твитни

Светот на спортот и шоубизнисот е потресен од ненадејниот крај на една од најпознатите романси во САД. Ѕвездата на „Далас Каубојс“, Дак Прескот, и неговата свршеница Сара Џејн Рамос официјално ја откажаа својата венчавка само еден месец пред нивната планирана церемонија во Италија!

Двојката, која има две ќерки, требаше да ја круниса својата тригодишна врска со гламурозна свадба на 10 април во прекрасната италијанска природа. Сепак, наместо покани, на адресите на 250-те гости пристигна е-пошта што ги остави сите во неверица.

Според TMZ, Дак и Сара испратиле официјално известување до своите гости барајќи разбирање и молитви.

„ Со тешко срце им соопштуваме на нашите гости дека донесовме многу тешка одлука да ја откажеме нашата свадба. Длабоко се извинуваме за евентуалните непријатности што ова може да ви ги предизвика и ги поздравуваме вашите молитви “, се вели во пораката, која ги шокираше нивните пријатели и семејство.

Иако имаше шпекулации дека причината за раскинувањето е спор околу предбрачен договор, извори блиски до двојката тврдат дека тоа не е вистина. Целосниот колапс на врската се случил за време на нивното заедничко патување на Бахамите, каде што планирале да ги прослават своите момински и момински забави.

Наводно, избувнала „експлозивна расправија“, по што Сара Џејн решила да „ја повлече чкрапалото“ и дефинитивно да ја откаже свадбата. Таа самата навести дека врската е непоправливо оштетена на социјалните мрежи, објавувајќи фотографии со своите пријатели со опис: „Искрено верувам дека можеш да пребродиш сè во животот сè додека имаш одлични пријатели. Многу ги сакам овие девојки“. На сликите од луксузната јахта и приватниот авион, Прескот не се гледал никаде.

Ова раскинување доаѓа во време кога Прескот е на врвот на својата кариера, откако потпиша историско продолжување на договорот со „Каубојс“ вредно неверојатни 240 милиони долари, што го прави еден од најплатените спортисти во светот.

Двојката ја објави својата свршувачка во октомври 2024 година, а ја добија својата втора ќерка, Аурора, во мај 2025 година. Иако пред само неколку месеци во интервјуа зборуваа за тоа како родителството ги зближило и ја однело нивната врска на подлабоко ниво, се чини дека притисокот бил преголем.

Извори тврдат дека нема шанси за помирување и дека поранешните партнери сега се фокусирани исклучиво на заедничкото воспитување на своите ќерки, двегодишната Маргарет и деветмесечната Аурора.

