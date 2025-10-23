Не беше само премиерот: Влатко Стефановски и Милчо Манчевски на прием кај Кралот Чарлс трети

Еден од најпочитуваните гитаристи на овој регион, Влатко Стефановски, ја имаше честа да се сретне со кралот Чарлс III. на кого му го предаде актуелниот албум London Sessions објавен на Croatia Re Со тоа стана единствениот музичар од регионот кој имал лична средба со британскиот монарх.

Албумот на London Sessions, објавен на ЦД и тројното LP издание на Croatia Records, е снимен во легендарното Abbe На албумот, заедно со Стефановски, на тапани има неговиот син Јан Стефановски и Тихомир Хојсак на електричен контрабас Снимањето и продукцијата го спроведуваше Горан Мартинац, со помош на Ед Фарел и Леа Морис, додека Шон Маге, добитникот на Греми за „Моно Бокс Сет“, го направи финалниот лак.

Музиката на Влатко Стефановски, снимена во легендарниот Аби Роуд, сега ќе одекне во кралските Горди сме што само нашиот уметник имаше можност да го претстави своето дело и музика од нашата клима пред британскиот крал.

И режисерот Милчо Манчевски бил на приемот кај британскиот монарх Чарлс трети.