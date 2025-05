Не биди дилетант

0 SHARES Сподели Твитни

Живееме во ера на дилетанти, кога мислењето на секого е исто толку добро како и мислењето на сите други. Тоа е рецептот за опскурантизам и ширење на незнаење. Македонија стана расадник за дилетанти. Ветена земја, плодна почва на која успева секој вид на дилентатизам. Сакате во политиката, економијата, социјалната сигурност, масовните медиуми, училишниот систем и високото образованиe. Дилетантите припаѓаат на семејството на штетници: преамбициозни и недоволно квалификувани. Не се свесни за своите ограничувања, не држат одредена дистанца од својата тема и не се однесува кон неа со почит. Наместо тоа, дилетантот се занимава: се обидува да работи работи за кои ни приближно не е квалификуван. Човек без лингвистичка обука пишува книга за англискиот јазик. Кога ќе помислите на дилетант, што ви паѓа на ум? Замислувате човек без длабочина, кој се шутка наоколу, најчесто во политиката и човек кој кон се’ се однесува површно. Најважната поента да се биде дилетант е одличната можност да се експериментира без страв од последиците. Политиката е одлично место за тоа. Мислам дека дилетантскиот пристап кон работата ни овозможува да го укинеме она што социологот Ричард Сенет го нарекува „големото модерно табу“: стравот од неуспех.

Дилетантизмот во Македонија не само што постојано расте, туку и се институционализира. Дилетантите се пробиваат во структурите на моќта, загадувајќи го општеството со неспособност и импровизации. Дилетантите се слободни да се обидуваат, слободни да прават ништо, а исто така, и слободни да отфрлат нешто ако не функционира. За штетата на нивниот дилентатизам секогаш ќе мислат другите. Иронија на судбината на Македонија е што Лениновиот слоган дека секој готвач треба да може да владее со државата е оживеан низ политиката. Видовме дека Македонија има премногу такви „политички готвачи“, дилетанти чија ненаситна алчност и корупцијата не’ стави во редот на најкорумпираните земји во Европа. Со дилетанти во политиката и Премиер што беше тоа, добивме држава водена од аматери, кои ја вршеа работата на професионалци. За Македонија, со претходната власт, не само што беше златно време на дилентатизмот, беше вистински предзивик да се биде еден од нив. Затоа не изненадува дека реформите што ги спроведуваа на крајно дилетантски начин пропаднаа и ја вратија државата децении наназад. Дилетантизмот на претходната власт се најде во идеални општествени услови и стана самоодржлив систем. За волја на вистината се одржува до ден денешен.

Логично, кој би сакал државата да биде водена од дилетанти кои не го разбираат политичкиот процес и не го разбираат најдобриот пристап и методи за водење и за менаџирање на државничките работи. Јас, сигурно не. Исто како што не би сакал операција на срце да ми прави ентузијаст за операција на срце, кој дење и ноќе дискутира на онлајн платформи за тоа каков скалпел да користи за резот, но нема практични вештини потребни за да ја заврши работата, т.е. да ми го спаси животот. Затоа не можам да разберам како дозволивме и сеуште дозволуваме да бидеме привлечени од демонстрации на незнаење на дилетантите во политиката со сомнителни интелектуални способности. И, колку ќе беше полесен животот на дилетантите, а верувајте и нашиот, ако знаеја како да си ја работат работата. Но, затоа се дилетанти, вистински експерти за експериментирање во политиката. Она што загрижува е што политиката и понатаму го следи и како намерно да го интегрира дилетантизмот во водењето со државата. Или пак од толку многу дилетанти нема место за вистинските експерти. Доколку ова не го сфатиме побрзо и аматеризмот го прифатиме како замена за компетентност, ние сме во опасност да бидеме уништени од дилетанти и неофити.

И, да не бидам погрешно сфатен. Дилетантите се размножени секаде, а не само во политиката. Затоа мој совет за дилетантите е да си се ограничат на интернетот каде имаат големо изедначено поле за играње и можат да создаваат чудни производи, текстови, па и уметнички дела што ниедна компанија или галерија никогаш не би ги поддржала. Но, зарем тоа е проблем за дилетантите? И, секако, блогерството често е типична дилетантска занимација: ја следите својата страст и станувате активни само затоа што сакате да се изразите и дискутирате работи што ги окупираат нашите умови и срца, без да имате некое сериозно познавање за истите. Без многу памет можете да ги претворите своите страсти во пари, а ова е нешто што треба да фасцинира и мотивира многумина од вас уште повеќе. Ова значи дека сте слободни да одлучите за вашиот личен пристап што ќе го следите и како намерно да го интегрирате дилетантизмот во вашиот живот. Тргнете се од државата. На државата и е доста од такви како вас, зашто нивното надуено чувство на самоважност и одбивање да се доведе во прашање просечноста, погледнете каде не’ однесе. Затоа не бидете дилетант. Посветени на ништо, желни да пробаат се.

