,,Не брзаше, изгледаше мртов ладен!” – Таксистот ги опиша последните минути од Алдина Јахиќ: Таа извика „има пиштол, има пиштол, никој не трчаше по неа…“

Несреќната Алдина Јахиќ, обидувајќи се да се спаси од нејзиниот убиец Анис Калајџиќ, истрчала од фитнес-центарот кон блискиот хотел. Трчајќи, извикала: „Има пиштол, има пиштол“, што го потврдил еден од таксистите на постојката на автобуската станица.

Тој и двајца колеги седеле пред ресторан во близина на фитнес-центарот. Кога го слушнале нејзиниот плач , инстинктивно станале и се упатиле кон тој човек.

Изгледаше мртов ладен

– Па, сè се случи во еден миг, така да се каже. Таа претрча покрај нас и кога ја слушнавме како зборува за пиштолот, станавме. Тој не избега. Неговиот автомобил беше паркиран покрај рампата, која беше подигната. Кога нè виде, влезе во автомобилот. Не брзаше, не трчаше. Изгледаше мртов ладен. Можеби се однесуваше така затоа што нè му беше гајлс. Често доаѓаше тука во обложувалницата, бидејќи работи на блиската бензинска пумпа – рече овој таксист под услов да остане анонимен.

Никој не трчаше по несреќната Алдина Јахиќ, призна тој.

– Верувајте ми, сè се случи за секунди. Немаше многу луѓе овде, можеби десетина, а некои објекти не работат дури ни во недела. Патем, овде е пусто во недела. Да не бевме тука, да не се движевме механички кон него, можеби ќе трчаше по неа. Вака, влезе во колата и тргна по патот во нејзин правец. Претпоставувам. Кога влезе во колата, се обидов да ги запомнам регистарските таблички и да ја повикам полицијата – ни рече.

Не можеа да поверуваат што слушаат

Сепак, набрзо, вели тој, слушнале полициски сирени, но не можеле да помислат дека девојчето е убиено.

– Ужасно, не можеше да биде пострашно. Синоќа се зборуваше многу дека пукал овде. Не, бидејќи тоа ќе го слушневме. И, од позицијата на која бевме, не можевме да видиме што се случува пред фитнес-центарот. Но, има видео надзор напред и полицијата го заплени снимениот материјал. Сè е видливо. Од она што го слушнавме, девојката тренирала во 18 часот, а тој чекал таму. Претпоставувам дека таму извадил пиштол, по што таа избегала – рече таксистот.

