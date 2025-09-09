Не ги обвинувајте сулфатите за сѐ, има нешто и во природата: Кои се причините за опаѓање на косата?

0 SHARES Сподели Твитни

Нашата коса постојано минува низ фази на раст и опаѓање, во зависност од сезоната или периодот од животот, но и од влијанието на некои лекови, гени или стрес. Сепак, како да знаеме дали косата која опаѓа е во количини поголеми од она што нормално се очекува?

Според Американската академија за дерматологија, ние обично губиме 50-100 влакна на ден. Секако, не мора да ги броите, имајте на ум дека ова е просек. Кога ќе одвоите време добро да ја исчешлате, може да забележите дека голем дел од вашата коса паѓа одеднаш.

Губењето на косата е нормално за време на бременоста, поради стрес или губење на тежината.

Покрај фактот дека честото миење на косата може да предизвика повеќе опаѓање на косата, постојат и други причини кои се сосема природни.

Една од нив е бременоста. Можеби сте забележале дека некои жени имаат повеќе коса за време на бременоста, но таа почнува да опаѓа два месеци по породувањето, а својот врв го достигнува околу четвртиот месец по бременоста. Косата потоа се враќа на редовните модели на раст благодарение на хормоналните флуктуации. Слична ситуација може да се случи кога ќе престанете да земате апчиња за контрацепција.

Исто така, стресот може да предизвика губење на косата и тоа е многу честа појава. Стресот и опаѓањето на косата не мора да бидат трајни, а ако го држите стресот под контрола, вашата коса може повторно да порасне.

Покрај тоа, губењето на тежината за повеќе од 10 килограми, болест, особено ако вклучува треска или закрепнување од операција, исто така, може да предизвика губење на косата.

Ако сте загрижени за губење на косата, консултирајте се со вашиот лекар

Губењето на косата може да биде предизвикано и од хипотироидизам, лекови, гени и алопеција

За жал, поизразеното опаѓање на косата може да биде симптом на поголеми проблеми. На пример, некои лекови може да предизвикаат губење на косата, трајно или привремено. Исто така, хемотерапијата може да го попречи растот на косата, но косата почнува да расте повторно по завршувањето на третманот. Други лекови кои можат да го зголемат опаѓањето на косата вклучуваат ретиноиди и антидепресиви. Ако губите повеќе коса отколку што очекувате и мислите дека тоа може да биде поврзано со лекови, разговарајте со вашиот лекар.

Постојат и медицински состојби кои можат да го предизвикаат овој проблем, како што е автоимуната болест алопеција. Ќелавост или во професионална терминологија алопеција е опаѓање на косата кое може да биде локализирано само во одредени области или да се прошири на целата глава. Иако женската ќелавост е поретка од машката ќелавост, сепак е доста честа појава.

Исто така, опаѓањето на косата може да биде генетско, особено кај мажите, но бара одредени гени и високо ниво на тестостерон.

Губењето на косата често е симптом на хипотироидизам бидејќи оптималните нивоа на тироидните хормони се намалени. Хипотироидизам, односно бавно функционирање на тироидната жлезда, може да доведе до овој проблем. Покрај зголеменото опаѓање, косата може да го изгуби својот квалитет и да стане тенка, кршлива, безживотна. Многумина кои имаат хипотироидизам не сфаќаат дека губењето на косата, всушност, е поврзано со нивната хронична состојба.

Намалете го опаѓањето на косата на овие начини

Чувајте ја вашата коса пуштена – ако редовно ја носите косата во плетенки, пунџи или опавче, обидете се да го намалите фаќањето на косата и почесто да ја носите пуштена.

Избегнувајте да ја допирате косата – колку што е можно, обидете се да не ја влечете, вртите или триете косата.

Избегнувајте триење на косата со крпа – по миењето, нежно исушете ја косата со крпа.

Целете кон урамнотежена исхрана богата со хранливи материи – обидете се да вклучите многу железо и протеини во вашите закуски и оброци. Добро е да се вклучат витамини од групата Б во исхраната, особено рибофлавин, биотин, фолна киселина и витамин Б12 железо, витамин Ц и витамин Д.

Стилирајте ја косата само кога е сува – Производите и апаратите за стилизирање на косата се исто така честа причина за губење на косата. Затоа, секогаш обидувајте се да користите пониски температури

Користете благи шампони или производи наменети за бебиња.

